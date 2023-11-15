Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре в Запорожье: есть погибший и раненые

Российские захватчики трижды ударили по гражданской инфраструктуре в Запорожье. В частности, враги снова убили и ранили мирных жителей.

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что Россия атаковала регион утром 15 ноября. По его данным, еще неизвестно, какие ракеты для обстрела использовал враг.

Смотрите также Расселяются не только в пустые дома: враг продолжает накапливать силы в Запорожье

Какие последствия атаки России по Запорожье

С 09:50 до 10:18 (15 ноября 2023 года – 24 Канал) российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района,

– заявил Малашко.

По его словам, по состоянию на 12:25 15 ноября известно, что враг:

убил в Запорожском районе одного мужчину;

ранил семь человек, из которых двое – женщины.

"Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом нанесения удара", – заявил глава Запорожской ОВА.

Чиновник выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ночью Россия атаковала жилой дом в Донецкой области