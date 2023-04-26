Россияне ударили возле Антоновского моста: пострадал иностранный представитель прессы

Российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. 26 апреля оккупанты обстреляли село Станислав.

Также россияне обстреляли район Антоновского моста. К сожалению, в результате удара есть раненые.

Важно Россия управляемыми авиабомбами ударила по Станиславу в Херсонской области

Оккупанты ударили по Херсонщине

Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал 26-летний мужчина.

Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста. В результате этого пострадал иностранный представитель прессы.

Другие обстоятельства сейчас выясняют.

Отметим, что в Херсонской ОВА сообщали, что управляемыми авиабомбами россияне атаковали Станислав. Повреждены частные дома, здание сельского совета, почта и аптека. Кстати, больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, расположенные вдоль Днепра. Ведь оккупанты стреляют по ним круглосуточно.

Россияне бьют по Херсонщине: последние новости

Недавно в одном из сел временно оккупированного Каховского района россияне расстреляли 38-летнего мужчину за его проукраинскую позицию.

23 апреля оккупанты сбросили на Херсонский район 5 авиабомб, после этого область массово обстреляли из артиллерии. Ранены 3 местных жителя, еще 1 погиб. Таким образом, россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Белозерской и Станиславской громад на Херсонщине.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что российская армия покрыла массированным огнем село Кизомис Белозерской громады. К сожалению, есть пострадавшие.

Так, российская артиллерия била по населенному пункту. Оккупанты попали в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

За прошедшие сутки враг совершил 75 обстрелов, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонщине. Город Херсон противник обстрелял 11 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания церкви и магазинов Белозерской поселковой громады Херсонского района. Из-за агрессии 1 человек получил ранения.