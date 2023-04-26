Россияне ударили возле Антоновского моста: пострадал иностранный представитель прессы
Источник:Андрей Ермак
Российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. 26 апреля оккупанты обстреляли село Станислав.
Также россияне обстреляли район Антоновского моста. К сожалению, в результате удара есть раненые.
Важно Россия управляемыми авиабомбами ударила по Станиславу в Херсонской области
Оккупанты ударили по Херсонщине
Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, в результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал 26-летний мужчина.
Кроме того, россияне обстреляли район Антоновского моста. В результате этого пострадал иностранный представитель прессы.
Другие обстоятельства сейчас выясняют.
Отметим, что в Херсонской ОВА сообщали, что управляемыми авиабомбами россияне атаковали Станислав. Повреждены частные дома, здание сельского совета, почта и аптека. Кстати, больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, расположенные вдоль Днепра. Ведь оккупанты стреляют по ним круглосуточно.Обратите внимание! За прошедшие сутки враг совершил 75 обстрелов, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по Херсонщине. Город Херсон противник обстрелял 11 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания церкви и магазинов Белозерской поселковой громады Херсонского района. Из-за агрессии 1 человек получил ранения.
Россияне бьют по Херсонщине: последние новости
- Недавно в одном из сел временно оккупированного Каховского района россияне расстреляли 38-летнего мужчину за его проукраинскую позицию.
- 23 апреля оккупанты сбросили на Херсонский район 5 авиабомб, после этого область массово обстреляли из артиллерии. Ранены 3 местных жителя, еще 1 погиб. Таким образом, россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Белозерской и Станиславской громад на Херсонщине.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что российская армия покрыла массированным огнем село Кизомис Белозерской громады. К сожалению, есть пострадавшие.
- Так, российская артиллерия била по населенному пункту. Оккупанты попали в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.