Враг не жалеет резервы, - в ВСУ назвали 3 приоритетных направления, где россияне усилили группировку

Российские захватчики усилили свои группировки сразу на трех направлениях. Эти участки фронта являются для врага приоритетными.

Об этом заявил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ. В эфире телемарафона Олег Калашников рассказал, где именно оккупанты усилили группировку, передает 24 Канал.

Обратите внимание Обстановка сложная на многих направлениях, – Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты

Где россияне усилили свои группировки

Глава пресс-службы отметил, что российские захватчики усилили группировку на город Часов Яр Донецкой области.

Он (враг, – 24 Канал) усилил группировку именно на Часов Яр, можно сказать, что здесь произошло некоторое вливание в него подразделениями. Также там, где направление Лисовка – Андреевка, два пехотных полка территориальных войск могли наблюдать, – недавно он туда направил,

– сказал Калашников.

Также он добавил, что на Ивановское агрессор снова привлек 102 мотострелковый полк и 150 мотострелковую дивизию.

"То есть эти именно три направления для него являются приоритетными. И здесь он не жалеет резервы, которые у него есть. И он сюда направляет. Некоторые подразделения с Авдеевского направления также направлены сюда для ведения боевых штурмовых действий", – подчеркнул представитель 26 артиллерийской бригады ВСУ.

Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?

Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба