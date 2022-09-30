В Херсоне оккупанты выселили несколько общежитий, чтобы заселить туда российских военных

Оккупанты усиливают свои подразделения на Херсонском направлении, перебрасывая резерв. Чтобы разместить новоприбывших военных, оккупанты выселяют из домов местных жителей.

Во временно оккупированном Херсоне россияне выселили жителей нескольких общежитий. В дальнейшем враг планирует заселить общежития военными, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении.

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Враг перебрасывает силы на фоне успехов ВСУ

Также в Генштабе сообщили, что россияне на оккупированных территориях заставляют местных жителей получать гражданство и паспорта России.

В частности, в Токаревке в Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов России до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

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Как известно, в конце июня стало известно, что украинские военные прорвали первую линию обороны оккупантов. После этого началось наступление на Херсон.

Наши защитники взяли под огневой контроль логистику врага, после чего захватчикам стало сложно перебрасывать резервы на правый берег Днепра.

Вечером 28 сентября взрывы снова были слышны у Антоновского моста. Кроме того, сообщалось о взрывах в Новой Каховке. В сообщении говорилось о точечных ударах по позициям оккупантов.

ВСУ обстреляли вражеские ячейки в Херсоне, где хранилась техника и вооружение. Также они уничтожили склад боеприпасов в Новоалександровке.

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