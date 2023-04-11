Оккупанты в Крыму заявили о готовности к любому развитию событий

Российские оккупанты готовятся к встрече ВСУ в Крыму. Они стали рассматривать все варианты развития событий.

В частности, пропагандистские СМИ распространяют заявления руководитель российской администрации на полуострове Сергея Аксенова. Он заявил, что "Крым подготовился к любому развитию событий", передает 24 Канал.

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Оккупационные власти готовятся к встрече ВСУ

Также он сообщил, что укрепление создано не зря. Оккупационные власти считают, что они могут остаться никогда не задействованными.

В Ялте на досках объявлений расклеили памятки на случай обнаружения беспилотников и бомбардировки. Об этом пишет "Радио Свобода".

На листовках отмечено, что их авторами является "антитеррористическая комиссия городского округа Ялта". Официально оккупационные власти города не сообщали об этом.



Открытки в Ялте / Фото "Радио Свобода"

Крым будет освобожден военным путем

Недавно Тамила Ташева заявила, что Крым будет уволен военным путем. По ее словам, после попыток России аннексировать еще четыре украинских области стало ясно, что военный элемент возобновления контроля над Крымским полуостровом стал ключевым.

Ташева отметила, что Украина готовится к освобождению полуострова. По ее словам, работа ведется совместно с аппаратом СНБО.

Кстати, россияне боятся, что ВСУ высадят морской десант в Крыму и выгонят захватчиков, поэтому роют окопы на побережьях Евпатории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что освобождение Крыма – безальтернативное и в то же время президент отказывается вести переговоры с действующим руководством России.