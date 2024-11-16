Как оккупант сам "напросился" в плен: интервью с бойцом с позывным "Тунец"

Украинским военным уже неоднократно удавалось брать в плен оккупантов в довольно интересных ситуациях. Россияне попадали в ловушку из-за своей невнимательности. Так, в очередной раз оккупанта поймали, когда тот перепутал врага с собратьями.

Такую ситуацию рассказал боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр "Тунец" в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Также он говорил о 5 ранениях, боях в Авдеевке и назвал самое большое горе для него – все это читайте далее в материале.

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История бойца

Марк, привет. Скажи сразу, почему "Тунец"?

Потому что я раньше работал поваром – азиатская кухня. Всегда любил разбирать рыбу. И я не маленький человек, сразу видно. Поэтому еще с 2020 года получил позывной "Тунец".

Ты с Луганщины. Сейчас твой населенный пункт, в котором ты родился, в оккупации или нет?

Да, с 2014 года в оккупации.

Хотел бы ты туда вернуться?

Конечно, кто бы не хотел.

Ты там родился, вырос, какой-то период своей жизни прожил там. У тебя там остались бабушки, дедушки?

Родился в 2000 году, в 2005 году переехал в город Киев с родителями. Приезжал туда только на лето к бабушке. Последний раз был там в 2012 году. Да и все. Там проходило все мое лето.

Как оказался в армии? Или ты пошел как доброволец? Какая твоя история?

Это была срочная служба. В 2020 году меня призвали. Это было почти добровольно. Мне кажется, в то время почти не хотел проходить срочную службу, но все-таки пришлось пойти. Бросил свое обучение в высшем коммерческом училище.

А на кого учился?

На повара, но это первое. Затем пошел в КНТУ. Бросил именно КНТУ и пошел служить на срочную службу.

Там отбыл свои полтора года. Но не успел. Началась полномасштабная война. Затем решил через полгода подписать контракт. На контракте пробыл в своей части где-то 4 – 5 месяцев, а потом решил пойти в Третью штурмовую бригаду.



Боец рассказал о своем пути / Фото 24 Канала

Как дальше там складывался твой путь? Знаю, что ты из стрелка стал командиром отделения.

Да. Я сейчас еще вернусь немного назад. То есть это решение было даже не одно. Это была группа людей. Это был мой друг Чечен, Карп, Гера и я. Мы все перешли в Третью штурмовую бригаду. Еще один мой знакомый, – потому что нас было пятеро, – решил перейти в Азов.

Как все-таки прошел мой путь? Бахмутская компания, не сам Бахмут, а окраина Бахмута возле населенного пункта Андреевка. Там был первый выход.

Было получено ранение в левую ногу. Потом пошел на реабилитацию. После реабилитации вернулся.

Мы вышли на восстановление. Во время восстановления получил должность командира отделения.

О 5 ранениях

Как получил свои 5 ранений?

Просто получил свои 5 ранений на войне.

Это осколочные ранения?

Осколочные ранения, да. Это не пулевые.

Это те ранения, которые не угрожают твоей жизни? И ты снова возвращался к службе?

Да. И сейчас я прохожу ВВК и планирую дальше возвращаться в свое подразделение. Первое ранение – это в левую ногу. Затем Авдеевка, мне немного побило левую конечность – левую ладонь. Другие два – это маленькие осколочные ранения. Буквально через две недели я возвращался в строй.

Сейчас пятое – можно сказать, что оно самое сложное, надо с ним поработать, потому что в будущем это будет операция. Но будет восстановление и буду возвращаться в строй.

А куда это ранение?

Правое плечо под лопаткой.

О боях в Авдеевке

Ты говоришь, что был и под Бахмутом, и в Авдеевке, и сейчас вы на Харьковщине. Где сложнее всего было выполнять боевые задачи, и где тебе было страшнее всего?

Я не могу сказать, что где-то было трудно. Трудно везде. Но я могу сказать наоборот – мне больше всего понравилась Авдеевка. Это был первый опыт именно в городских боях. Куда бы все-таки еще хотелось вернуться, то это в Авдеевку.

А почему ты так говоришь?

Потому что, во-первых, там всегда было где укрыться. Посадка это совсем другое. Город это возможность проявить все свои знания, все свои умения. То есть, как нас тренировала бригада, и работать там.

Мне кажется, что в городе немножечко легче, но это мое. Мое субъективное мнение.

Насколько я помню, то в Авдеевке россияне применяли много запрещенного оружия, в частности химическое оружие, фосфорные бомбы, кажется. Они отправляли в штурмы пачками людей. И ты говоришь, что все равно хотелось бы вернуться. Ты можешь вспомнить вот то время и вспомнить, как это было? Потому что, насколько я понимаю, в течение нескольких дней вы держали штурмы россиян.

Да. У нас было свое задание, которое мы пытались выполнить. Еще были дополнительные задачи, которые мы выполняли. Плюс мы там воевали с "Отважными", они себя так называют. Это центральная группировка "Отважные". То мы с ними немного также пободались.



"Тунец" о боях в Авдеевке / Фото 24 Канала

Ощущения во время обороны позиций

Что чувствуете и, непосредственно, ты чувствовал, когда россияне шли на штурм? Вот что в этот момент происходит внутри? Стресс, страх, бей или беги? Вот чтобы люди могли понять, потому что в гражданской жизни ты никогда такого не можешь почувствовать.

В гражданской жизни нет, такого нет. Но там ничего – враг идет, надо его отбивать, все. Ничего такого. То есть какого-то там страха. Условно говоря, что нас убьют – нет, такого не было.

У нас там (в Авдеевке – 24 Канал) была довольно хорошая команда. Все специалисты, все знали, что им делать в тех или иных ситуациях. В правильный момент.

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Как брали в плен оккупанта

Тебе приходилось брать оккупантов в плен?

Однажды приходилось. Взяли мы его на огневой позиции. Это было уже на Харьковщине. У нас была огневая позиция и к нам "пришел" враг. Мы искали врагов, но все-таки вернулись.

Мы сидели, ждали. Уже прошло довольно много времени. Мы выполняем боевую задачу, кто-то разговаривал на украинском, кто-то на русском.

Возник момент, когда разговор продолжался на русском. Просто нам так комфортнее. Я держал тыл своему собрату, а он держал фронт.

Тишина. Проходит несколько минут и мы слышим со входа (я его не увидел) слова: "Парни-парни, свои-свои".

Я отвернулся к собрату, тогда поворачиваю голову, мой собрат также поворачивается и говорит: "Какие свои?". Ну, он сказал немножечко не так – с матом.

И я так смотрю, а из уголка смотрит "красивое" лицо, немножечко посеченное. Мы на нем сразу нацелились оружием. Я ему сказал: "Нет, друг, не туда попал, не туда".

Я работаю именно с оружием АК-12. Он, наверное, подумал, что это прям "свои-свои". До этого еще ребята его встретили огневым контактом. Он к нам пришел уже раненый. Мы его взяли в плен, узнали информацию, которая нам была нужна, оказали ему медицинскую помощь и отправили на другую позицию, потому что не могли держать у себя пленного.

О мотивации воевать

Как твои близкие относятся к твоей службе? Пытались ли после ранения уговорить, чтобы ты остался в гражданской жизни?

До того как я подписал контракт, было много слов, что оно тебе не нужно. Как это так, ты пойдешь, а кто-то не пойдет. Например, как родители говорят, почему именно мой сын.

Я говорю, ну а кто, если не я? Почему кто-то, например, должен идти, а я буду там сидеть где-то в тылу и что-то охранять. Я также хочу сделать свой вклад и защищать свою страну.

Плюс мой город оккупирован, почему я должен сидеть в тылу?

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В боевых условиях понимаешь "кто есть кто"

Проще находиться в гражданской жизни или как раз таки в боевых условиях?

В боевых условиях. Тогда ты понимаешь "кто есть кто".

А как это понять?

Люди проверяются временем и их желанием. Также отвагой и еще многим другим.

То есть они проявляют все свои и слабые, и сильные стороны?

На войне быстрее можно понять "кто есть кто". Если, например, в гражданской жизни тебе улыбаются, говорят "Добрый день", да? А на войне, если тебе улыбаются и говорят "Добрый день", то это действительно искренне.

Потому что ты, например, знаешь какого-то человека, ты с ним прошел много всего, вы сидели на позициях и выходили с позиций, делали какое-то маленькое дело. И потом уже появляется доверие к этому человеку, и он просто стальной, его ничем не сломать.

Главная ошибка новичка

Как ты думаешь, какая и есть ли вообще главная ошибка, которую делают новички и не только во время боевых действий?

Не слушать командира отделения, не слушать, что тебе говорят. Я не говорю, что это проблема, у нас такой проблемы нет. Однако если ты слушаешь своего командира и тех людей, которые уже, можно сказать, ожесточенные в боях, то все будет хорошо.

Главное слушать, что тебе говорят и что тебе надо делать.

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Самое большое горе – потеря собратьев

Можешь вспомнить момент, случай, который тебя растрогал до слез во время войны? Было ли это видео, или это кто-то к тебе подошел, обнял или кто-то поблагодарил?

Ну растрогаться только из-за потери собратьев. Это самое большое горе из всех, которые есть.

Сколько ты потерял побратимов?

Много. Есть люди, которые получили, например, ранения, но они пытаются вернуться в подразделение.

Довольно солидное количество, но это не только, например, Третья (3 ОШБр – 24 Канал), это у меня много также есть друзей, с которыми я больше не могу контактировать.