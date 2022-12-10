В оккупированном Скадовске оккупанты просят деньги у местных на содержание

Российские оккупанты, ворвавшиеся в Украину, теперь просят финансовую помощь у украинцев. В частности, такие объявления можно увидеть в захваченном Скадовске Херсонской области.

В оккупированном Скадовске оккупанты просят деньги у местных

Всем хорошо известно, что "вторая армия мира" не имеет соответствующего оснащения и страдает, прежде всего, от рук своего командования. Их положение, конечно, усугубляет и ВСУ – по состоянию на 10 декабря уже ликвидировали 93 760 оккупанта. Неудивительно, что россияне просят о помощи, и не стесняются делать это на оккупированных территориях, где сеют страх и совершают военные преступления.

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Во временно оккупированном Скадовске россияне вместе со своими миньенами надеются, что местные поддержат их финансово. Не поленились даже распечатать объявление,

– говорится в сообщении.