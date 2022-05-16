Оккупанты восполняют потери, чтобы возобновить наступление на Славянском направлении

Продолжается 82 сутки полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. По актуальным данным, враг планирует возобновить наступление на Славянском направлении.

Враг восполняет потери, чтобы возобновить наступление

Для этого российским оккупантам необходимо восполнить потери. Сейчас они осуществляют доукомплектование силами подразделений из состава 20-й общевойсковой армии.

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Так же враг пытается усилить группировку своих войск для наступления в направлении населенного пункта Лиман, ведь пока оккупанты не имеют там успеха по результатам боевых действий. Также на Лиманском направлении наступательные действия россияне проводили и в районе населенного пункта Шандриголово.

Кроме того, на Донецком направлении враги осуществляли огневое поражение подразделений войск ВСУ из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Северодонецком направлении вражеские военные вели бои в районе поселка городского типа Боровское, однако понесли там потери.

Ситуация в Донецкой области: последние новости

Утром 16 мая российские оккупанты разбомбили школу в Дружковке. Здание получило существенные повреждения, однако, к счастью, пострадавших нет.

Враг продолжает бить по Донецкой области авиабомбами, ракетами и реактивными системами. Всего за предыдущие сутки, 15 мая, оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов – Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское.

Полиции известно о 6 погибших и 12 раненых. Кроме того, обстрелы нанесли разрушения 36 гражданским объектам.

В украинском Генштабе говорят, что россияне обстреливают Донецкую область из всего имеющегося оружия и авиации, чтобы истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения подразделений наших войск.

Вместе с тем, в разведке Великобритании говорят, что сейчас наступление России в Донецкой области потеряло темп и отстало от запланированного графика. По их данным, врагу не удалось достичь там существенных территориальных успехов, а вот его войско сильно истощилось.

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