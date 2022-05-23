Как сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в настоящее время известно минимум о трех раненых гражданских. Также повреждены 20 жилых домов и детский сад.

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Авдеевку стирают с лица земли

Всю ночь оккупанты били по Авдеевке.

Под утро российская авиация нанесла авиаудар по старой части города. Последствия удара устанавливаем,

– рассказал Кириленко.

Он добавил, что в целом по городу за эти сутки уже известно о не менее трех раненых гражданских.

"Россияне ведут войну на уничтожение – разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледар", – добавил начальник ОВА.

Последствия ночных обстрелов Авдеевки / Фото телеграмм Павла Кириленко

Кириленко призвал население не пренебрегать своей безопасностью и, по возможности, как можно быстрее эвакуироваться из населенного пункта. "Не превращайте себя в мишень для российской армии", – подчеркнул он.

Напомним , ранее народный депутат Муса Магомедов написал , что это был "один из самых ужасных обстрелов города с 2014 года" и добавил, что Авдеевку, по его словам, просто стирают с лица земли. Он сообщил, что поселок "Химик" и старая часть под массированным обстрелом российских кафиров. Кроме того, зафиксировано много разрушений по многоэтажкам и частному сектору.

Коротко о ситуации на Донбассе: последние новости

22 мая Алексей Арестович заявил, что на Востоке продолжаются тяжелые бои. Советник главы офиса президента пояснил, что враг продолжает пытаться выйти на административные границы Луганской области.

Известно, что в течение 22 мая россияне обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Там они разрушили или повредили 116 гражданских объектов. От обстрелов только в Донецкой области погибли 7 гражданских. Ранения получили восемь. Данные по Луганщине уточняются.

В Группировке Объединенных сил добавили, что за сутки нашим защитникам удалось отразить 11 вражеских атак на Донбассе. Захватчики потеряли 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 6 вражеских автомобилей.

18 мая российские кафиры обстреляли школу в Авдеевке . Гали по ней фосфорными боеприпасами. Школа загорелась. Теперь на ее городе только выгоревшие стены.

Известно, что 17 мая тяжелые ранения получила девятилетняя девочка . Она осталась под завалами, пока ее не достали и не доставили в больницу.

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