Як повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наразі відомо мінімум про трьох поранених цивільних. Також пошкоджено 20 житлових будинків та дитячий садок.

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Авдіївку стирають з лиця землі

Впродовж усієї ночі окупанти гатили по Авдіївці.

Під ранок російська авіація завдала авіаудару по старій частині міста. Наслідки удару встановлюємо,

– розповів Кириленко.

Він додав, що загалом по місту за цю добу вже відомо про щонайменше трьох поранених цивільних.

"Росіяни ведуть війну на знищення – руйнують наші населені пункти по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана, б'ють по містах, розташованих у відносному тилу, як Бахмут і Соледар", – додав начальник ОВА.

Наслідки нічних обстрілів Авдіївки / Фото телеграм Павла Кириленка

Кириленко закликав населення не нехтувати своєю безпекою та, за можливості, якомога швидше евакуюватися із населеного пункту. "Не перетворюйте себе на мішень для російської армії", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше народний депутат Муса Магомедов написав, що це був "один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року" та додав, що Авдіївку, за його словами, просто стирають з лиця землі. Він повідомив, що селище "Хімік" та стара частина під масованим обстрілом російських окупантів. Окрім того, зафіксовано багато руйнувань по багатоповерхівках та приватному секторі.

Коротко про ситуацію на Донбасі: останні новини

22 травня Олексій Арестович заявив, що на Сході тривають важкі бої. Радник глави Офіс Президента пояснив, що ворог продовжує намагатися вийти на адміністративні межі Луганської області.

Наразі відомо, що впродовж 22 травня росіяни обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Там вони зруйнували або пошкодили 116 цивільних об'єктів. Від обстрілів тільки на Донеччині загинули 7 цивільних. Поранень зазнали восьмеро. Дані щодо Луганщини уточнюються.

В Угрупованні Об'єднаних сил додали, що за добу нашим захисникам вдалося відбити 11 ворожих атак на Донбасі. Загарбники втратили 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 6 ворожих автомобілів.

18 травня російські окупанти обстріляли школу в Авдіївці. Гатили по ній фосфорними боєприпасами. Школа загорілась. Тепер на її місті тільки вигорілі стіни.

Відомо, що 17 травня важкі поранення отримала 9-річна дівчинка. Вона залишилась під завалами, поки її не дістали та не доправили в лікарню.

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