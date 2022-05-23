Як повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наразі відомо мінімум про трьох поранених цивільних. Також пошкоджено 20 житлових будинків та дитячий садок.
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Авдіївку стирають з лиця землі
Впродовж усієї ночі окупанти гатили по Авдіївці.
Під ранок російська авіація завдала авіаудару по старій частині міста. Наслідки удару встановлюємо,
– розповів Кириленко.
Він додав, що загалом по місту за цю добу вже відомо про щонайменше трьох поранених цивільних.
"Росіяни ведуть війну на знищення – руйнують наші населені пункти по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана, б'ють по містах, розташованих у відносному тилу, як Бахмут і Соледар", – додав начальник ОВА.
Наслідки нічних обстрілів Авдіївки / Фото телеграм Павла Кириленка
Кириленко закликав населення не нехтувати своєю безпекою та, за можливості, якомога швидше евакуюватися із населеного пункту. "Не перетворюйте себе на мішень для російської армії", – наголосив він.
Коротко про ситуацію на Донбасі: останні новини
- 22 травня Олексій Арестович заявив, що на Сході тривають важкі бої. Радник глави Офіс Президента пояснив, що ворог продовжує намагатися вийти на адміністративні межі Луганської області.
- Наразі відомо, що впродовж 22 травня росіяни обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Там вони зруйнували або пошкодили 116 цивільних об'єктів. Від обстрілів тільки на Донеччині загинули 7 цивільних. Поранень зазнали восьмеро. Дані щодо Луганщини уточнюються.
- В Угрупованні Об'єднаних сил додали, що за добу нашим захисникам вдалося відбити 11 ворожих атак на Донбасі. Загарбники втратили 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 6 ворожих автомобілів.
- 18 травня російські окупанти обстріляли школу в Авдіївці. Гатили по ній фосфорними боєприпасами. Школа загорілась. Тепер на її місті тільки вигорілі стіни.
- Відомо, що 17 травня важкі поранення отримала 9-річна дівчинка. Вона залишилась під завалами, поки її не дістали та не доправили в лікарню.
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