Во второй раз за день: оккупанты ударили по Одесчине ракетой

Российские оккупанты не прекращают бить по Одесской области. Так, уже второй раз за день вражеские силы атаковали регион.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА. Там рассказали о последствиях атаки противника.

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Враг атаковал Одесскую область

В течение 25 ноября это уже второй раз за день, когда вражеские силы атаковали Одесскую область. Олег Кипер, глава ОВА, сообщил о последствиях атаки. Он также рассказал, есть ли в результате нее пострадавшие.

Вражеская ракета попала в поле на юге области,

– говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, к счастью, люди и объекты инфраструктуры не пострадали.

Напомним, что утром 25 ноября россияне обстреляли Одессу. По информации мэра Одессы, ракетный удар вызвал значительные повреждения в жилых районах города. По состоянию на 14:00 часов Национальная полиция Украины сообщила, что в результате атаки пострадали 11 мирных жителей, количество раненых уточняется.

Отмечается, что ракеты попали в жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены и повреждены автомобили.