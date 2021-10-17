Оккупанты заблокировали наблюдателей ОБСЕ в гостинице в Донецке

17 октября 2021 , 09:06
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отчет ОБСЕ

В оккупированном Донецке российские наемники решили протестовать против миссии ОБСЕ из-за задержания боевика-разведчика. Перед гостиницей, где живут наблюдатели, они устроили митинг и не давали оттуда выйти.

Блокирование наблюдателей в отеле продолжалось два дня – 15 и 16 октября. О происшествии ОБСЕ сообщает в своем отчете.

Кстати Оккупанты более 300 раз нарушили режим тишины на Донбассе, – ОБСЕ

Митинг из-за задержанного боевика

Утром 15 октября специальная мониторинговая миссия увидела массовое собрание перед отелем в оккупированном Донецке, в котором проживают члены ОБСЕ. Митинг мешал любому передвижению патрулей. В протесте принимали участие 50 – 100 человек, большинство из которых – молодые люди, как отмечает ОБСЕ.

Некоторые из них держали транспаранты и высказывали критику относительно деятельности СММ. Возмутило их задержание российского разведчика 13 октября.

Что известно о задержании боевика?

13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Задержанным оказался Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.

Он имел военный билет с указанием российского гражданства. Марионеточная власть на оккупированных территориях пригрозила, что откажется от минского формата, если боевика не отпустят.

Вечером 15 октября наемники России установили 22 палатки с тепло- и электроснабжением, а также биотуалеты перед отелем. В течение дня участники собрания организованно сменяли друг друга. На следующий день протест продолжился.

Из-за блокирования отеля, ОБСЕ не смогла нормально выполнять свои функции. Так, наблюдателям не удалось отрядить патруль на участок разведения в районе Петровского. К тому же пришлось отменить запланированные полеты беспилотников и работы по техобслуживанию камер.

Россия убрала миссию ОБСЕ: главное

  • Миссия ОБСЕ работала на пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года.
  • В начале сентября 2021 года Россия сообщила о том, что отказывается продлевать мандат ОБСЕ. Причина, по словам оккупантов, – якобы не было зафиксировано нарушений.
  • 5 октября глава МИД Украины заявил, что Россия сознательно отказалась от мониторинга ОБСЕ, чтобы помешать воплощению минских договоренностей.
  • По словам экспертов, возможно, Россия делает это, ведь готовит на Востоке Украины новые провокации.
Автор: Вероніка Климська