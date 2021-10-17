Оккупанты заблокировали наблюдателей ОБСЕ в гостинице в Донецке
Источник:отчет ОБСЕ
В оккупированном Донецке российские наемники решили протестовать против миссии ОБСЕ из-за задержания боевика-разведчика. Перед гостиницей, где живут наблюдатели, они устроили митинг и не давали оттуда выйти.
Блокирование наблюдателей в отеле продолжалось два дня – 15 и 16 октября. О происшествии ОБСЕ сообщает в своем отчете.
Кстати Оккупанты более 300 раз нарушили режим тишины на Донбассе, – ОБСЕ
Митинг из-за задержанного боевика
Утром 15 октября специальная мониторинговая миссия увидела массовое собрание перед отелем в оккупированном Донецке, в котором проживают члены ОБСЕ. Митинг мешал любому передвижению патрулей. В протесте принимали участие 50 – 100 человек, большинство из которых – молодые люди, как отмечает ОБСЕ.
Некоторые из них держали транспаранты и высказывали критику относительно деятельности СММ. Возмутило их задержание российского разведчика 13 октября.
Что известно о задержании боевика?13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Задержанным оказался Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.
Он имел военный билет с указанием российского гражданства. Марионеточная власть на оккупированных территориях пригрозила, что откажется от минского формата, если боевика не отпустят.
Вечером 15 октября наемники России установили 22 палатки с тепло- и электроснабжением, а также биотуалеты перед отелем. В течение дня участники собрания организованно сменяли друг друга. На следующий день протест продолжился.
Из-за блокирования отеля, ОБСЕ не смогла нормально выполнять свои функции. Так, наблюдателям не удалось отрядить патруль на участок разведения в районе Петровского. К тому же пришлось отменить запланированные полеты беспилотников и работы по техобслуживанию камер.
Россия убрала миссию ОБСЕ: главное
- Миссия ОБСЕ работала на пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года.
- В начале сентября 2021 года Россия сообщила о том, что отказывается продлевать мандат ОБСЕ. Причина, по словам оккупантов, – якобы не было зафиксировано нарушений.
- 5 октября глава МИД Украины заявил, что Россия сознательно отказалась от мониторинга ОБСЕ, чтобы помешать воплощению минских договоренностей.
- По словам экспертов, возможно, Россия делает это, ведь готовит на Востоке Украины новые провокации.