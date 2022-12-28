Оккупанты прижаты к Азовскому морю: полковник ВСУ раскрыл планы россиян в Запорожской области

Ситуация для российских захватчиков на некоторых участках фронта усугубляется. В частности, оккупанты оказались в непростом положении на Запорожском направлении.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, россиянам становится все труднее удерживать свои позиции на этом плацдарме.

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У оккупантов возникли трудности

Как рассказал Свитан, одной из причин такой ситуации является большая площадь этого участка.

Длина фронта от Запорожья до Донецка составляет около 300 километров.

Глубина фронта – около 100 километров.

По словам военного эксперта, чтобы удержать такой фронт, оккупантам нужно около 300 тысяч человек.

Оптимальный вариант для россиян – увеличивать количество своих военных на этом участке. Вероятно, что Россия будет перебрасывать туда все больше недавно мобилизованных,

– сказал Свитан.

Значение Запорожского направления для контрнаступления ВСУ

Несмотря на все сложности, Запорожское направление играет для россиян очень важное значение.

Россияне в режиме насыщения живой силой будут увеличивать плотность войск на Запорожском направлении. Они прекрасно понимают, что это одно из основных стратегических направлений для контрнаступления ВСУ,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что с любой точки Запорожского фронта можно идти в любую точку Азовского побережья.

Роман Свитан рассказал о положении россиян в Запорожской области: смотрите видео

Россияне могут готовиться к бегству на Запорожском направлении

Российские захватчики сейчас оказались на Запорожском фронте в почти безвыходной ситуации.

"Оккупанты прижаты к Азовскому морю нашим 300-километровым фронтом. У них есть единственная возможность – какими-то очаговыми оборонительными действиями, то есть гарнизонами, удерживать эту глубину фронта, не больше", – отметил Свитан.

Он добавил, что российская армия активно готовится к обороне на Запорожском плацдарме. По словам Свитана, те оборонительные мероприятия, которые россияне сейчас проводят на этом участке, очень напоминают ситуацию на правобережье Херсонской области.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Такие оборонительные заграждения позволяют прикрывать отходящие войска. Похоже, что россияне готовятся к уходу с Запорожского фронта, выстраивая определенную систему по прикрытию арьергардными подразделениями отхода своих войск.

Военный эксперт добавил, что, вероятно, оккупанты действительно не исключают возможность отступления из Запорожской области.

Что ждет россиян в случае окружения

В то же время в районе крупных городов – Мелитополя, Бердянска и Мариуполя – идет якобы подготовка к обороне гарнизонного плана.

"А любой гарнизон можно легко окружить – и через 1 – 2 недели у него закончатся армейские запасы. То есть несколько тысяч человек останутся с железом, но без боеприпасов", – сказал военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ заметил, что если россияне окажутся в таком положении, то ВСУ их будет гораздо легче взять.

Ситуация в Запорожской области: коротко