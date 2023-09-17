Оккупанты запустили группы "Шахедов" из Крыма: работает ППО, под угрозой Одесская область

17 сентября 2023, 21:48
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Российские оккупанты вечером 17 сентября в очередной раз запустили дроны-камикадзе. Из-за угрозы применения "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Жителей областей, где объявили воздушную тревогу, просят ее не игнорировать. Ведь в результате вражеских атак часто получают ранения и гибнут именно гражданские.

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23:27, 17 сентября

Россияне снова нацелились на порты

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что группа ударных дронов двигается в направлении Рени.

23:11, 17 сентября

"Шахеды" двигаются в направлении города Вилково. Жителей Измаильского района Одесской области призвали оставаться в укрытиях.

23:05, 17 сентября

В Одесской области объявили тревогу

В Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Внимание! Одесчина – угроза применения врагом ударных БПЛА!
– сообщили в Воздушных силах.

23:03, 17 сентября

Зафиксировали движение "Шахедов" в направлении Первомайска, Кропивницкого.

22:23, 17 сентября

В Николаевской области слышно работу ПВО

В Николаевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

22:05, 17 сентября

Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Угроза атаки исчезла для:

  • Донецкой области,
  • Запорожской области,
  • Днепропетровской области, кроме Никопольской и Криворожской территориальных общин.
22:04, 17 сентября

В Воздушных силах сообщили, что группа ударных БПЛА находится в воздушном пространстве Николаевщины. Направление движения вражеских "Шахедов" – западное.

21:30, 17 сентября

В ряде областей объявили воздушную тревогу

Приблизительно в 21:30 в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в:

  • Николаевской области,
  • Херсонской области,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожской области,
  • Донецкой области.

Также воздушная тревога продолжается во:

  • временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 280 дней,
  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 531 день.
21:15, 17 сентября

Россияне запустили "Шахеды"

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму в направлении южных областей.

Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!
– говорится в сообщении.

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Автор: Ольга Котів