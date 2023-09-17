Оккупанты запустили группы "Шахедов" из Крыма: работает ППО, под угрозой Одесская область
Российские оккупанты вечером 17 сентября в очередной раз запустили дроны-камикадзе. Из-за угрозы применения "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Жителей областей, где объявили воздушную тревогу, просят ее не игнорировать. Ведь в результате вражеских атак часто получают ранения и гибнут именно гражданские.
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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что группа ударных дронов двигается в направлении Рени. "Шахеды" двигаются в направлении города Вилково. Жителей Измаильского района Одесской области призвали оставаться в укрытиях. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Внимание! Одесчина – угроза применения врагом ударных БПЛА! Зафиксировали движение "Шахедов" в направлении Первомайска, Кропивницкого. В Николаевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Угроза атаки исчезла для: В Воздушных силах сообщили, что группа ударных БПЛА находится в воздушном пространстве Николаевщины. Направление движения вражеских "Шахедов" – западное. Приблизительно в 21:30 в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в: Также воздушная тревога продолжается во: В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!
Россияне снова нацелились на порты
В Одесской области объявили тревогу
– сообщили в Воздушных силах.
В Николаевской области слышно работу ПВО
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В ряде областей объявили воздушную тревогу
Россияне запустили "Шахеды"
– говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что группа ударных дронов двигается в направлении Рени.
"Шахеды" двигаются в направлении города Вилково. Жителей Измаильского района Одесской области призвали оставаться в укрытиях.
В Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Внимание! Одесчина – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Зафиксировали движение "Шахедов" в направлении Первомайска, Кропивницкого.
В Николаевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!
Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Угроза атаки исчезла для:
В Воздушных силах сообщили, что группа ударных БПЛА находится в воздушном пространстве Николаевщины. Направление движения вражеских "Шахедов" – западное.
Приблизительно в 21:30 в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в:
Также воздушная тревога продолжается во:
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму в направлении южных областей.
Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!
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Россияне атаковали Украину ночью 17 сентября: коротко
- Российские захватчики нанесли комбинированный удар по Украине ночью 17 сентября. Известно, что они использовали 6 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 10 ракет Х-101/Х-555.
- Силы ПВО смогли поразить большинство воздушных целей. Наши защитники сбили 6 "Шахедов" и 6 вражеских ракет.
- Оккупанты снова целили по украинскому зерну. В Одесской области, к сожалению, было поражение одного из аграрных предприятий.