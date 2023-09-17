Оккупанты запустили группы "Шахедов" из Крыма: работает ППО, под угрозой Одесская область

Российские оккупанты вечером 17 сентября в очередной раз запустили дроны-камикадзе. Из-за угрозы применения "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Жителей областей, где объявили воздушную тревогу, просят ее не игнорировать. Ведь в результате вражеских атак часто получают ранения и гибнут именно гражданские.

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23:27, 17 сентября Россияне снова нацелились на порты В Воздушных силах ВСУ сообщили, что группа ударных дронов двигается в направлении Рени. 23:11, 17 сентября "Шахеды" двигаются в направлении города Вилково. Жителей Измаильского района Одесской области призвали оставаться в укрытиях. 23:05, 17 сентября В Одесской области объявили тревогу В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Внимание! Одесчина – угроза применения врагом ударных БПЛА!

– сообщили в Воздушных силах. 23:03, 17 сентября Зафиксировали движение "Шахедов" в направлении Первомайска, Кропивницкого. 22:23, 17 сентября В Николаевской области слышно работу ПВО В Николаевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!

– сообщили в Воздушных силах ВСУ. 22:05, 17 сентября Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области. Угроза атаки исчезла для: Донецкой области,

Запорожской области,

Днепропетровской области, кроме Никопольской и Криворожской территориальных общин. 22:04, 17 сентября В Воздушных силах сообщили, что группа ударных БПЛА находится в воздушном пространстве Николаевщины. Направление движения вражеских "Шахедов" – западное. 21:30, 17 сентября В ряде областей объявили воздушную тревогу Приблизительно в 21:30 в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в: Николаевской области,

Херсонской области,

Днепропетровской области,

Запорожской области,

Донецкой области. Также воздушная тревога продолжается во: временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 280 дней,

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 531 день. 21:15, 17 сентября Россияне запустили "Шахеды" В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму в направлении южных областей. Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!

– говорится в сообщении.

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