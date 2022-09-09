Оккупанты жалуются из-за уничтожения моста возле Купянска: это оставит их без подкрепления

Российских оккупантов, скорее всего, постигла очередная неудача на Харьковщине. Скорее всего, группировка россиян в Купянске осталась отрезанной от путей поставок.

На Харьковщине "устал" мост

Российские оккупанты жалуются, что их группировка в Купянске, расположенном восточнее Харькова, оказалась отрезанной, пишет 24 канал. Захватчики говорят о том, что они оказались отрезанными после уничтожения моста через реку Оскол.

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В социальных сетях публикуют фото поврежденного моста.

Мост через реку Оскол делит Купянск на две части – западную и восточную. Из-за того, что мост разрушен, оккупанты жалуются, что не могут получить подкрепление этим путем снабжения.

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