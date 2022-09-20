«Столбы дыма стоят»: оккупант рассказал о прорыве ВСУ на Херсонском направлении

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается. Враг деморализован и начинает понимать неизбежность своего поражения.

О том, что дела у кафиров не очень, понимаем с перехваченной разведкой телефонного разговора. Боевик так называемой "днр" жалуется жене, что по ним мощно избивают украинские военные.

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Оккупанты оказались в "тупике"

Захватчик, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется, что у них нет ни воды, ни света, ни даже связи. Кроме того, украинские военные наносят мощные удары по позициям противника.

Здесь укры нормально так только что обложили нас. Ешьте, всю полностью зону, нах*й, только что так накрыли...Столбы дыма стоят. Они сейчас здесь нас едут, как зверей,

– отрывок из разговора, свидетельствующий об успехах ВСУ в Херсонской области.

Жена оккупанта советует ему поскорее убегать. Однако боевик отвечает, что не может, ведь командир приказал стоять до последнего. Отступающего сочтут дезертиром.

Перехват ГУР разговора противника: смотрите видео

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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: коротко о важном

Оккупанты пытаются отводить войска контролируемо, чтобы не допустить такой ситуации, которая была на Харьковщине. Однако украинское контрнаступление ВСУ прогрессирует и врагу действительно не остается ничего другого, как отступать.

Наталья Гуменюк рассказала 24 каналу , что кафиры пытаются подтягивать резервы . Представительница ОК "юг" заверила, что украинские силы перекрыли переправы, и продолжают держать Херсонщину от огневого контроля.

, что кафиры пытаются подтягивать резервы . Представительница ОК "юг" заверила, что украинские силы перекрыли переправы, и продолжают держать Херсонщину от огневого контроля. 19 сентября в оперативном командовании "Юг" рассказали, что вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл одного из украинских подразделений. Был стрелковый бой, противник потерпел поражение.

20 сентября Виталий Ким сообщил, что ВСУ подошли ближе к Херсону . "Мы идем вперед", – добавил глава Николаевской ОВД.

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