Попало хорошо: в оккупированном Хрустальном прилетело из HIMARS по расположению росгвардии
14 марта 2023, 10:53Читати новину українською
Источник:телеграм Дениса Казанского
Утро для оккупантов в Хрустальном (Красном Луче) началось с прилета HIMARS. Взрывы прогремели как раз там, где была расположена росгвардия.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
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Известно, что прилет был по профилактории шахты имени "Известий". В этот момент там находились представители российской росгвардии.
Попали хорошо. Скорые со всего города стягиваются туда,
– отметил Казанский.
Взрывы на временно оккупированных территориях участились
- Накануне, 13 марта, во временно оккупированном Мариуполе во второй армии мира началась паника. В городе работала вражеская ПВО. В одном из районов сообщали о "хлопке" с детонацией. В городе раздавались взрывы за взрывом.
- Вблизи Мариуполя в Донецкой области в очередной раз прогремели мощные взрывы. Подробно о ситуации в регионе рассказал советник городского головы населенного пункта Петр Андрющенко.
- Вместе с тем не так давно в Мариуполе вблизи аэропорта был "хлопок", в результате чего загорелся частный дом, а оккупанты запутались в собственной лжи о том, что же на самом деле произошло. Собственно, сначала захватчики говорили о работе ПВО, потом о прилете, а потом вообще о бытовом пожаре. В принципе, ничего удивительного.
- Россиянам на временно оккупированных территориях снова неспокойно. В частности, 8 марта "хлопок" посетил Энергодар. Городской голова Мелитополя Иван Федоров обнародовал фото из Энергодара, на которых видно, что над городом взвился черный дым.