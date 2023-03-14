Попало хорошо: в оккупированном Хрустальном прилетело из HIMARS по расположению росгвардии

Утро для оккупантов в Хрустальном (Красном Луче) началось с прилета HIMARS. Взрывы прогремели как раз там, где была расположена росгвардия.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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Известно, что прилет был по профилактории шахты имени "Известий". В этот момент там находились представители российской росгвардии.

Попали хорошо. Скорые со всего города стягиваются туда,

– отметил Казанский.

Взрывы на временно оккупированных территориях участились