В оккупированном Крыму нарушили право на справедливый суд по "делу Чубарова", – ООН

23 сентября 2021 , 17:25
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Источник:

"Крым.Реалии"

В оккупированном Крыму нарушались права на справедливое судебное разбирательство по делу главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. В частности относительно осуждения его к 6 годам заключения.

Так называемое осуждение состоялось заочно. Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в ходе доклада, представленного в Киеве 23 сентября.

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В Крыму нарушались права на справедливый суд,  –  глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

В Крыму нарушались права на справедливое судебное разбирательство по делу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который сегодня проживает на материковой Украине,
 –  рассказала Богнер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека вспомнила:

  • Рефата Чубарова заочно приговорили судом в Крыму к 6 годам лишения свободы якобы за организацию массовых беспорядков во время митинга перед крымским парламентом 26 февраля 2014 года;
  • это случилось "после ретроактивного использования законодательства, что является нарушением международных стандартов".
Обратите внимание! После проведения саммита Крымской платформы, в начале сентября оккупанты в Крыму начали новые репрессии против крымских татар. Рефат Чубаров связывает такие действия пророссийских силовиков с успехами Крымской платформы. 9 сентября из-за незаконных задержаний Меджлис призвал к срочным консультациям Крымской платформы.

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Автор: Діана Квасневська