Путин собирается посетить оккупированные Донецк и Луганск
- Владимир Путин планирует посетить временно оккупированные территории Украины, в частности Донецк и Луганск.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил наличие планов, но не уточнил точную дату и продолжительность поездки.
Российский диктатор Владимир Путин имеет планы посетить временно оккупированные территории Украины. Президент страны-агрессора может поехать в Донецк и Луганск.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о предстоящей поездке Путина в Донецк и Луганск
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил российским пропагандистам, что планы поездки президента России в Луганск и Донецк есть. По словам прихвостня российского диктатора, впоследствии они "будут осуществлены".
В то же время когда именно Путин хочет поехать на временно оккупированные украинские территории и сколько времени он планирует там провести – Песков не сказал.
Интересно, что Путин впервые за 2 года собрался посетить оккупированные территории нашего государства. Ранее это происходило весной 2023 года.
Остается интересным, посетит ли российский диктатор Донецк и Луганск действительно сам, или отправит кого-то из своих двойников.
Ранее российский диктатор совершал "визит" во временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области, а также в Севастополь, что в аннексированном Крыму. Однако в конце концов стало известно, что сам визит оказался бутафорским, как, в принципе, и сам Путин, которого просто заменяли двойники.