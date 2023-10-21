Находят любые пути, чтобы информировать: как работают партизаны на ВОТ

На временно оккупированных территориях Украины работает движение сопротивления. Украинцы сообщают о расположении россиян, их боекомплектах и противодействуют российской пропаганде.

Поэтому оккупанты вынуждены часто менять места дислокации. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка Евгения Вирлич.

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Движение сопротивления помогает ВСУ

Украинцы сообщают о расположении оккупантов, таким образом помогают ВСУ попадать в нужные цели, понимать, где находятся коллаборанты, чтобы можно было следить за их действиями.

Оккупантам и коллаборантам там очень не сладко. Они вынуждены постоянно осматриваться, менять места дислокации, потому что если они где-то находятся более нескольких дней, то, вероятнее всего, их сдадут. Местные используют любые пути для того, чтобы информировать,

– отметила Вирлыч.

Кроме того, движение сопротивления противодействует российской пропаганде. В частности, на временно оккупированной части Херсонской области украинцы распространяют разные листовки, у которых есть информация, как вести себя во время мобилизации, также мотивирующие листовки о том, что украинские военные рядом.

"Очень сильное сопротивление российской пропаганде. Пропаганда, которая осуществляется там сейчас, более нацелена на целевую аудиторию в России. Потому что люди, живущие непосредственно в оккупации, прекрасно видят ситуацию", – подчеркнула журналистка.

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