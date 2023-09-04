Захватчики создают так называемую "ТРО" из жителей оккупированных территорий, – Гуменюк
Российские захватчики создают так называемую "ТРО". Они делают это из жителей оккупированных территорий.
Также оккупанты привлекают население захваченных территорий Запорожской области. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Россияне создают так называемую "ТРО"
По словам Гуменюк, российские террористы нуждаются в человеческом ресурсе и привлекают туда и местное население, кого удалось насильственно паспортизировать, проживающих непосредственно на левобережной Херсонщине.
Гуменюк отметила, что первоначально захватчиками создаются так называемые "территориальные подразделения", которые формируются оккупантами якобы для "обороны населенного пункта". Затем постепенно их переформатируют и перенаправляют на более горячие направления.
Что происходит на оккупированных территориях: последние новости
- Россияне проводят псевдовыборы во временно оккупированном Мелитополе. Они заставляют жителей голосовать за "Единую Россию".
- Отметим, что захватчики цинично используют мирное население на временно оккупированных территориях Украины. Враг понимает, что Силы обороны никогда не будут проводить операцию, если есть угроза гражданским.
- На левом берегу Херсона россияне заставляют родителей отправлять детей на очное обучение, чтобы таким образом использовать их как живой щит. Такую тактику враг применяет с прошлого года.
- Кроме этого, русские солдаты размещаются в школах и в то же время половину классов используют для того, чтобы там сидели детки и ими можно было прикрыться. Также россияне перерабатывают медицинские учреждения под военные госпитали, но не закрывают постоянно одно отделение, где находятся гражданские.