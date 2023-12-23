Без света, воды и газа уже более 10 дней: ужасная ситуация в оккупированных городах Донбасса

При всех громких заявлениях российской пропаганды, оккупантам наплевать на жителей оккупированных населенных пунктов. В некоторых городах Донецкой области света, воды и других базовых потребностей нет более десяти дней.

Соответствующей информацией поделились источники 24 Канала. Там отметили, что такая ситуация там, несмотря на отсутствие обстрелов – оккупация разрушила жизнь Донбасса.

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Сложная ситуация в Донецкой области

Россияне систематически уничтожают украинские оккупированные населенные пункты. В Шахтерске, Чистякове, Горловке, Снежном, что в Донецкой области, уже 11 дней полностью отсутствуют свет, вода, не работает канализация и отопление. При этом такая ситуация там сохраняется даже при отсутствии каких-либо обстрелов.

Проблемы с коммунальными услугами возникли из-за непогоды. Из-за налипания льда срывало высоковольтные провода – в свою очередь это привело к отключениям света. Кроме того, на фильтровальной станции, обслуживающей многие города, произошла авария.

Главной проблемой является отсутствие специалистов, которые могут устранить последствия непогоды. Россияне мобилизовали всех специалистов. Оставшиеся неспособны справиться с таким объемом работы. Оккупанты пытаются хоть как-то исправить ситуация, поэтому привезли из Ростова собственных ремонтников.

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