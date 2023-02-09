"Русский мир" во всей красе: в Донецке танк оккупантов раздавил гражданский автомобиль
Российские оккупанты на захваченных украинских территориях совершают террор над мирным населением. В частности, во временно оккупированном Донецке танк захватчиков переехал автомобиль гражданских.
Об этом свидетельствуют видео и фото, которые распространили местные в сети. Как передают в местных телеграмм-каналы, пострадавших, к счастью, нет.
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Танк оккупантов переехал автомобиль в Донецке
Очевидцы событий рассказали, что вблизи кафе "Петровское" российские оккупанты переехали танком гражданский автомобиль. Причины таких действий захватчиков неизвестны.
Как сообщается, произошло это во временно оккупированном Донецке. На кадрах видно, что автомобиль красного цвета полностью разбит.
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Как оккупанты терроризируют жителей оккупированных территорий
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики включили оккупированные территории в свой Южный военный округ, чтобы ускорить мобилизацию местного населения. По его словам, вероятно, уже в феврале – марте мы увидим полную мобилизацию, которая будет происходить и в Мариуполе.
- Также советник городского головы рассказал, что оккупанты заставляют украинцев брать российские паспорта. В частности, в Донецкой области украинцы без паспорта страны-агрессорки не могут получать заработную плату. Более того, спокойно передвигаться на автомобиле с украинскими номерами тоже невозможно.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне усилили репрессии. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
- Мэр Энергодара считает, что усиление террора спровоцировано подрывом местного гауляйтера. Заметим, что 3 февраля 2023 года от взрыва собственного автомобиля погиб коллаборант и заместитель руководителя оккупационной "полиции" Евгений Кузьмин.