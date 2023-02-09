"Русский мир" во всей красе: в Донецке танк оккупантов раздавил гражданский автомобиль

Российские оккупанты на захваченных украинских территориях совершают террор над мирным населением. В частности, во временно оккупированном Донецке танк захватчиков переехал автомобиль гражданских.

Об этом свидетельствуют видео и фото, которые распространили местные в сети. Как передают в местных телеграмм-каналы, пострадавших, к счастью, нет.

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Танк оккупантов переехал автомобиль в Донецке

Очевидцы событий рассказали, что вблизи кафе "Петровское" российские оккупанты переехали танком гражданский автомобиль. Причины таких действий захватчиков неизвестны.

Оккупанты в Донецке переехали танком гражданскую машину / Фото из телеграмм-канала "Типичный Донецк"

Как сообщается, произошло это во временно оккупированном Донецке. На кадрах видно, что автомобиль красного цвета полностью разбит.

Россияне переехали танком гражданскую машину в Донецке: смотрите видео

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