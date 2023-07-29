Воруют зерно, охотятся на учителей: на Запорожье оккупанты активизируют грязный террор

На оккупированной территории Запорожской области россияне готовятся к так называемым "выборам". Чтобы заставить украинцев к сотрудничеству, их грабят, преследуют, вынуждают брать российские паспорта.

Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Сейчас оккупанты развернули грязный террор против аграриев, выращивающих зерновые культуры.

Смотрите также "Запорожское направление – это настоящее Вьетнам": бойцы ВСУ рассказали о штурмах российских окопов

Фермеров заставляют регистрироваться в российской системе и сообщать о количестве собранного урожая, а также продавать по требованию оккупационных властей зерно по мизерной цене три тысячи гривен за тонну, что ниже даже себестоимости,

– сообщил депутат.

Если люди отказываются идти на уступки террористов и регистрировать зерно по российской системе учета, у них изымают весь урожай и вывозят в Россию.

Учителей преследуют и отправляют "на подвал"

Оккупационная власть и ее пособники преследуют украинских учителей, которые находятся на оккупированных территориях. У педагогов, отказавшихся сотрудничать с режимом и стать винтиком в пропагандистской машине России, проводят обыски, проверяют компьютеры и мобильные телефоны.

"Если обнаруживают, что эти учителя продолжают проводить онлайн уроки деткам по украинской программе, к ним применяют разные притеснения, вплоть до вывоза "на подвал", – сказал Дмитрий Кирильчук.

Принудительно раздают российские паспорта

Продолжают навязывать российское гражданство украинцам на оккупированных территориях. Они принудительно раздают паспорта и, таким образом, готовятся к проведению выборов в сентябре.

Террор продолжается повседневно и повсеместно и касается всех слоев населения.

Запорожье: последние новости