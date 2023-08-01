В Феодосии учительница русского языка бросила коктейль Молотова в военкомат: это уже не в первый раз
На территории оккупированного Крымского полуострова участились случаи индивидуальных протестов против российских оккупационных властей и военных. В последние дни состоялись две попытки поджечь военкоматы.
Об этом 24 Каналу сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. В Севастополе мужчина пытался бросить коктейль Молотова в здание военкомата, но не достиг своей цели, его арестовали.
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Подобный случай произошел в Феодосии, где сосредоточены многие военные объекты российского черноморского флота. Там преподавательница русского языка и литературы, пыталась бросить бутылку со взрывчатой смесью в здание комиссариата,
– сообщил глава Меджлиса.
Вероятно, один из близких этой женщины, возможно сын, был мобилизован на войну против Украины. Предполагается, что мобилизованный родственник женщины мог погибнуть.
Индивидуальные протесты в Крыму
Это впервые с начала полномасштабного вторжения на территории оккупированного Крыма граждане атакуют коктейлями Молотова именно военкоматы.
Однако раньше были и другие индивидуальные протесты, в частности, в мае 2022 года в Евпатории украинский художник Богдан Зиза облил здание оккупационной "администрации" синей и желтой красками. Суд Ростова-На-Дону приговорил его к 15 годам колонии.
В Крыму начали бросать коктейли Молотова в военкоматы: смотрите видео
Оккупированный Крым: последнее
- На территории оккупированного Крыма растет противостояние между российским контингентом и проукраински настроенными жителями полуострова. Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Отмечают, что на территории Крыма приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением коктейлей Молотова.
- Партизанское движение "Атеш" анонсировало новые операции на временно оккупированных украинских территориях, в том числе и в Крыму. В "Атеше" заметили, что провели десятки наступательных операций и пора удвоить усилия. Партизаны объяснили, что сотрудничают с жителями Татарстана и других регионов России, которые не согласны с политикой российского диктатора.
- Оккупанты обвинили Украину в попытке атаковать морскими БпЛА патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". В минобороны страны-террористки заявили, что Украина якобы предприняла "напрасную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота".