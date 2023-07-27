Мариуполь – транзитный хаб врага: россияне перемещают военную технику в 2 направлениях
Россияне используют временно оккупированный Мариуполь, чтобы усиливать свои подразделения в Украине. Через город перебрасывают технику и живую силу.
Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В настоящее время в городе противник сконцентрировал около десяти тысяч военных в ожидании контрнаступления ВСУ.
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"Город является транзитным хабом, через который опрокидывают силы на два направления. Первое – через Розовку на Пологи, вторую – в сторону Бердянска, за которым следуют Мелитополь и Херсонская область. Сам Мариупольский район используется как большая тренировочная база", – сообщил советник мэра.
В Мариуполе удерживают и комплектуют подразделения врага, отведенные на ротацию.
Размещают технику в жилых кварталах
По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты превратили Мариуполь в оперативный склад.
"Они едут из Ростова, останавливаются в Мариуполе на отдых, размещают технику прямо посреди жилых кварталов, а затем двигаются дальше к пункту назначения", – сказал он.
Россияне превратили Мариуполь в свой транзитный хаб: смотрите видео
Активно перебрасывают технику
23 июля советник мэра города сообщил, что враг прибег к активному перебрасыванию техники и личного состава. Там были замечены две колонны по 30 машин захватчиков, среди которых грузовики и топливозаправщики. Русские тянули за собой пушки типа "Рапира".
Оккупированный Мариуполь: последние новости
- Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты готовятся к обороне Мариуполя и ожидают наступление ВСУ. Они создают разные укрепления внутри города и минуют мосты.
- Из-за постоянного "хлопка" в Мариуполе оккупанты изменили свою тактику. Они начали перемещаться группами по три – четыре грузовика, чтобы не привлекать внимание ВСУ.
- 20 июля у Мариуполя случилась мощный пожар в "Украинском доме" Местные телеграмм-каналы написали о том, что это мог быть поджог со стороны "диверсантов". Оккупанты ситуацию не комментируют.