Около 200 украинцев просят об эвакуации из Афганистана – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 31 августа около 200 украинцев просят об эвакуации из Афганистана. Однако, по его словам, четыре страны просят наше государство о помощи со спасением своих граждан.

Министр иностранных дел отметил, что ситуация с количеством тех, кто хочет уехать из зоны опасности, постоянно меняется. Об этом он сообщил во время своего рабочего визита в составе украинской делегации в США.

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Никого не бросим на произвол судьбы, – Кулеба

Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем улетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы,

– сказал глава МИД.

На вопрос, может ли помощь Украины в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическое преимущество и "плюс" в отношениях с другими государствами, Дмитрий Кулеба ответил:

"Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что в Афганистане остаются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда – это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

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Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать лишь 8 украинцев и одновременно 72 иностранцев.

Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них – 31 гражданин Украины.

Утром 23 августа из аэропорта афганской столицы вылетел еще один самолет с нашими гражданами. На борту находились 79 украинцев и их семьи.