Путем устранения коренных причин, – Лавров рассказал, как Россия собирается заканчивать войну

В России снова заговорили об окончании войны против Украины. Там считают, что "урегулирование украинского конфликта" возможно лишь при условии юридически закрепленных договоренностей.

Более того, Россия будет настаивать на создании механизма, который сделает невозможным их нарушение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы российского МИД Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с его коллегой из Кыргизстана Жээнбеком Кулубаевым.

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Что заявил Лавров

Лавров убежден, что осознание необходимости надежных гарантий и приверженности России для завершения войны якобы уже появляется даже в Европе и США.

Также он не устает повторять тезис о необходимости "устранения коренных причин" так называемой операции.

Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей "специальной военной операции" и урегулированию этого кризиса путем устранения его коренных причин,

– уверяет Лавров.

Напомним, накануне глава МИД России цинично заявил, что его страна якобы заботится прежде всего о людях, а не о территории Украины. Речь идет о тех, кто "веками на этих землях жил, поднимал их с нуля, строил города, заводы, порты".