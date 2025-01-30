Трамп больше не говорит о завершении войны в Украине "за 24 часа": Кулеба назвал причину

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну России против Украины "за 24 часа". Однако, в последнее время американский лидер больше не говорит об этом.

Вероятно, Трамп понял, насколько сложной является задача по остановке полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы телеканалу France24.

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Что сказал Кулеба о заявлении Трампа

Бывший глава МИД считает, что Дональд Трамп не вспоминает свои слова о завершении войны в Украине "за 24 часа" из-за того, что он изменил риторику.

Кулеба подчеркивает, что украинцам не стоит восхищаться негативными высказываниями главы Белого дома в отношении Путина. Он объясняет это отсутствием гарантии того, что в следующий раз Трамп не скажет что-то похожее об Украине или президенте Зеленском.

В то же время по мнению дипломата, американский президент стремится к заключению соглашения между Россией и Украиной и надеется на окончание войны. Однако, вероятно, он осознал, что это гораздо сложнее, чем казалось вначале.

Уйдет значительно больше времени и значительно больше усилий для достижения результата. Именно поэтому мы больше не слышим о 24 часах. Я не верю, что мир будет установлен через три месяца или через 100 дней,

– добавляет Кулеба.

Он также отмечает, что сейчас Трамп пытается понять, насколько чувствительны враждебные стороны к его угрозам и стимулам. По мнению Кулебы, в новой администрации США решения будут приниматься исключительно Трампом, а остальные политики будут следовать им, независимо от своего мнения.