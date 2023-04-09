Болото по колено и "наш командир – внедорожник": Сырский показал видео из окопов 92-й бригады

Ценой своих жизней и комфорта украинские защитники боронят наше государство от врага. Особенно щемит сердце, когда видишь, в каких условиях и в каких окопах приходится жить и воевать защитникам.

В воскресенье, 9 апреля, генерал-полковник Вооруженных Сил Александр Сырский опубликовал видео, на котором видны украинские воины на передовой. На ролике можно увидеть именно окопы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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Настоящие Герои

Собственно, иногда украинские защитники вынуждены передвигаться, находясь почти по колено в болоте и воде. Однако, несмотря на это, они находят силы и время для того, чтобы не падать духом и даже шутить.

От стойкости каждого воина сегодня зависит результат Украины в поле боя. Герои!

– написал в подписи к ролику Сырский.

Кроме того, на кадрах видно, что пройтись вдоль рва по грязи фактически невозможно, поскольку ноги увязают чуть ли не по колено в болото. К тому же на отдельных участках, кроме грязи на дне, сверху по колено стоит вода.

Наш командир – "внедорожник",

– слышно, как шутит боец на видео.

Воины ВСУ по колено в грязи на передовой: смотрите видео Сырского

Какая ситуация на поле боя: главное