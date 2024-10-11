Путин вынужден это делать: чего боится окружение диктатора

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже более чем 2,5 года. Путин уже вынужден идти на такие шаги, которые угрожают его окружению.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что ситуация в России постепенно становится более напряженной. Окружение Путина значительно хуже живет из-за санкций и по крайней мере из-за хоть какой-то изоляции страны-агрессора. Они особенно жалуются на то, что не могут поехать за границу на адекватное лечение.

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Чего боится окружение Путина

По мнению Галлямова, "население" России все больше демонстрирует недовольство из-за условий, которые сложились от полномасштабной войны против Украины. На этом фоне Путин вынужден передавать все больше власти силовикам. Они борются против оппозиции и обеспечивают лояльность населения к режиму.

Чем больше у них власти – тем больше риска, что тебя загребут. Они занимаются и поручениями Путина, и набивают свои карманы. Сперва банкротят чужих, а потом возьмутся и за своих. Поэтому риск попасть под каток репрессий вполне реален. Это пугает даже столь близких людей к режиму как Ковальчуки,

– сказал Галлямов.

Сейчас окружение Путина действует по принципу: будешь сидеть тихо – пронесет. Однако Галлямов считает – если Путин внезапно ослабит "хватку", то вполне возможно, что среди окружения Путина начнутся действия, чтобы вернуться к прежней жизни.

Российский "Левада-центр" недавно обнародовал новый опрос относительно того, поддерживают ли россияне войну. Так, действия российских войск поддерживает или "скорее поддерживает, чем нет" 76% жителей России. Что еще раз разрушает аргумент различных "оппозиционеров", что это все война одного Путина. При этом 54% хотели бы и "скорее, хотели бы" начать мирные переговоры.