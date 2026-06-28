Остальных не считает близкими, – эксглава разведки сказав, потеря кого для Путина будет болезненной

С каждым годом круг доверенных лиц Владимира Путина сужается. Однако среди них есть два человека, потеря которых будет для российского диктатора особенно болезненной.

Такое мнение в эфи ре "24 канала" высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что в целом диктатор часто проводит время в одиночестве. За время пребывания на посту президента он потерял всех своих товарищей.

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Чья потеря будет для Путина самой болезненной?

По словам генерала армии, наиболее болезненной для Путина будет потеря его родных, а именно дочерей — Марии и Екатерины. Это самые близкие ему люди, которые у него сейчас есть, ко всем остальным ему безразлично.

Интересно! Только в 2024 году две дочери диктатора впервые вместе появились на публике. До этого Путин никогда не рассказывал подробностей о них. У Марии и Екатерины даже другие фамилии. В то же время есть предположение, что у диктатора больше детей, в частности внебрачных.

По нашим оперативным данным, он бывает одиноким, часто никого не принимает. У него нет друзей, которые бы приходили к нему и с которыми он мог бы говорить откровенно,

– сказал Маломуж.

Раньше у российского диктатора были приятели, с которыми он вместе служил в спецслужбах. После того как он стал президентом, у них по-прежнему сохранялись теплые отношения — они собирались и советовались по выходным в неформальной обстановке. Часто Путин действительно действовал в соответствии с их рекомендациями.

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Однако через 7–8 лет после начала президентства он от них отдалился и теперь имеет в окружении только подчинённых, которые должны выполнять его приказы.