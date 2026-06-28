Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що загалом диктатор часто проводить час на самоті. За період на посаді президента він втратив усіх товаришів.

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Втрата кого для Путіна буде болісною?

За словами генерала армії, найболючіше Путіну буде відчуватись втрата його рідних, а саме доньок – Марії та Катерини. Це найближчі люди, яких він зараз має, на всіх інших йому байдуже.

Цікаво! Лише у 2024 році дві доньки диктатора вперше разом з'явились на публіці. До цього Путін ніколи не розповідав деталей про них. Марія та Катерина навіть мають інші прізвища. Водночас є припущення, що дітей у диктатора більше, зокрема позашлюбних.

За різними нашими оперативними даними, він буває одинаком, часто нікого не приймає. Він не має друзів, які б прийшли і він би з ними міг говорити відверто,

– сказав Маломуж.

Раніше російський диктатор мав приятелів, з якими разом служив у спецслужбах. Після того як він став президентом, у них й далі були теплі контакти – збирались та радились під час вихідних у неформальній обстановці. Часто Путін справді діяв згідно з їхніми рекомендаціями.

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Однак за 7 – 8 років після початку президентства він від них віддалився і тепер має в оточенні лише підлеглих, які мають виконувати його накази.