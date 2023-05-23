Украинские войска взяли Бахмут в полуокружение: Череватый объяснил, что это значит

В Минобороны Украины констатировали, что наши бойцы двигаются к полному окружению Бахмута в Донецкой области. Для оккупантов это не предполагает ничего хорошего. В то же время сами захватчики продолжают заявлять, что якобы "захватили" город.

Заместитель главы МО Анна Маляр уверяла, что Вооруженные Силы взяли Бахмут в полуокружении Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал подробнее об этом. Он констатировал, что эти заявления четко коррелируют со словами главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о якобы "взятии" города его наемниками.

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Только в Генштабе все знают

Со слов Череватого понятно, что один из планов ВСУ состоит как раз во взятии Бахмут в полное окружение для дальнейшей неожиданной для врага атаки.

В то же время спикер подчеркнул, что все в этом случае будет зависеть от командования нашей армии. Именно в Генштабе будут принимать решение, где будет нанесен удар и к каким именно позициям важно для этого подступить защитникам.

Однако самое главное и прекрасное в этом то, что никто до конца не знает точно, кроме украинских генералов, когда будет наступление.

И это была наша сильная сторона, что враг никогда не знал, где мы нанесем ему удары. Иногда, не имея большого преимущества или совсем не имея преимущества в силах и средствах, благодаря военному мастерству, сообразительности мы преуспевали,

– сказал спикер.

Он добавил, что Бахмут свою главную задачу выполнил: он был форпостом, который сдерживал захватчиков во время того, как украинские бойцы учились и вооружались.

Пригожин убегает, потому что боится Сырского

Как отметил спикер, Пригожин очень уж хотел бы объявить хоть какую-то "победу" и убраться со своими террористами из Бахмутского направления. Собственно, об этом он уже не раз говорил сам. Вероятно, главарь ЧВК уже просто устал от боев за Бахмут и ищет "повод" для побега.

Вместе с тем Череватый упомянул о генерале Александре Сырском, который сейчас является Командующим Восточной группировкой войск и вместе с тем одним из лучших стратегов современности.

Как известно, именно благодаря Сырскому оккупанты делали "жесты доброй воли" на Киевщине, Харьковщине и в Лимане на Донетчине.

Нет сомнений в том, что эта "история отступлений" для врага повторится в Бахмуте. Очевидно, Пригожин это прекрасно понимает – упасть в грязи лицом ему не хочется.

Ситуация достаточно трудная. Но мы видим намерения противника, мы знаем их планы. И у нас готовы несколько вариантов на разные элементы их боевой работы,

– констатировал Череватый.

Украинские воины готовы

Даже взятие Бахмута оккупантами нельзя назвать "пессимистическим сценарием", ведь этот населенный пункт был крепостью, что выигрывала время для ВСУ длительный период.

Кроме того, все заявления оккупантов о "взятии" этого населенного пункта свидетельствуют о том, что им нужна скорая победа. В то же время в Вооруженных Силах думают более глобально и работают ради полной победы над Россией.

У нас повсюду уже выстроены линии обороны, хотя некоторые эксперты рассказывали, что у нас что-то не готово. У нас всегда есть вариант А, В, С – какой угодно… Для нас важна системная работа. Мы работаем по глобальному результату. То есть главное им сейчас нанести максимальные потери,

– подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

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Вспомним, что не так давно Череватый также готовил о том, что вскоре наши военные могут подрезать логистические пути оккупантов на Бахмутском направлении. Также, по его словам, взятие города в полуокружение позволяет держать его под огневым королем.