Оксана Грищук заняла место скандального Тупицкого в Конституционном суде

Оксана Грищук приняла присягу судьи Конституционного Суда Украины. Она заняла место скандального Александра Тупицкого, срок полномочий которого истек 15 мая.

Оксана Грищук была назначена на должность указом президента Владимира Зеленского еще 26 ноября 2021 года. Однако ее полномочия начались со дня принесения присяги, то есть с 19 мая.

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Грищук вручили атрибуты судьи

Оксана Грищук – профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета.

Сегодня, 19 мая, на пленарном заседании Конституционного Суда Оксана Грищук приняла присягу судьи. Ей вручили соответствующие атрибуты – мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение.

Председательствующий в КС заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый поздравил Оксану Грищук на новой должности и подчеркнул, что она стала судьей в тяжелое для страны время.

Мы не можем уже быть теми, какими были до этой ужасной войны, поэтому я поздравляю вас с принесением присяги. В первую очередь хочу пожелать, чтобы беда войны обошла вас и вашу семью стороной,

– обратился Головатый.

Также председательствующий отметил, что моменту торжества добавило то, что Грищук приняла присягу в День вышиванки.

На заседании присутствовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также приветствовал Грищук с назначением на новую должность.

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