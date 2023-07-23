Поражение склада боеприпасов в Октябрьском: как выглядит авиабаза со спутника

Вооруженные Силы Украины 22 июля поразили склад боеприпасов и нефтебазу во временно оккупированном Октябрьском Крыму. На спутниковых снимках видно, какое задымление было на авиабазе.

Кадры со спутника были опубликованы в сети. На них можно заметить, что дым сунул не только из склада, где хранились снаряды, сообщает 24 Канал.

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В Октябрьском уничтожен склад боеприпасов

В сети показали последствия успешной работы украинских воинов во временно оккупированном Крыму. После того, как в Октябрьском начал детонировать склад с боеприпасами, задымление было замечено еще на нескольких точках на авиабазе.

Хотя авиабаза в Октябрьском была давно заброшена, однако, очевидно, россияне начали свозить туда как минимум боекомплекты. Можно предположить, что на территории могла быть и техника оккупантов.

База в Октябрьском со спутника

Уничтоженный склад БК в Октябрьском: коротко