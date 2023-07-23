Поражение склада боеприпасов в Октябрьском: как выглядит авиабаза со спутника
Вооруженные Силы Украины 22 июля поразили склад боеприпасов и нефтебазу во временно оккупированном Октябрьском Крыму. На спутниковых снимках видно, какое задымление было на авиабазе.
Кадры со спутника были опубликованы в сети. На них можно заметить, что дым сунул не только из склада, где хранились снаряды, сообщает 24 Канал.
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В Октябрьском уничтожен склад боеприпасов
В сети показали последствия успешной работы украинских воинов во временно оккупированном Крыму. После того, как в Октябрьском начал детонировать склад с боеприпасами, задымление было замечено еще на нескольких точках на авиабазе.
Хотя авиабаза в Октябрьском была давно заброшена, однако, очевидно, россияне начали свозить туда как минимум боекомплекты. Можно предположить, что на территории могла быть и техника оккупантов.
База в Октябрьском со спутника
Уничтоженный склад БК в Октябрьском: коротко
- Утро 22 июля у россиян во временно оккупированном Крыму началось не с кофе. Сначала в сети сообщили о якобы взрыве, а затем появились сообщения о пожаре в Симферополе.
- После странного "пожара" в Симферополе оккупанты прекратили движение по Крымскому мосту. Причины такого решения они не объясняли.
- Затем в сети начали появляться сообщения о взрывах в Октябрьском. Там поразили нефтебазу и авиабазу, где россияне устроили склад с боекомплектами Сначала оккупанты заявляли о якобы атаке "вражескими беспилотниками", затем – ракетами Storm Shadow. Со временем Аксенов подтвердил и прилет по складу с боеприпасами.
- Детонация была такой силы, что оккупантам пришлось остановить железную дорогу на полуострове. Так называемый глава Крыма Аксенов также объявил эвакуацию в радиусе 5 километров от эпицентра детонации в Октябрьском. Он подчеркнул, что такие "меры безопасности" временные.
- ВСУ подтвердили, что взрывы в Октябрьском и уничтожение склада боекомплекта – следствие успешной работы Сил обороны.