Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья: жуткие фото разрушений
Российские захватчики продолжают атаковать Украину. На этот раз враги цинично ударили по пригороду Запорожья.
Соответствующую информацию сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, пишет 24 канал. Он также рассказал, что известно о состоянии местных жителей.
Заметьте На ЗАЭС возобновили электроснабжение: какая ситуация на станции и в Запорожье
Что известно об атаке россиян на Запорожье
Враг снова атаковал пригород Запорожья. В этот раз ракеты попали рядом с больницей,
– заявил Старух.
Предварительно глава областной военной администрации сообщил, что люди не пострадали. Однако враг повредил здание. В частности, у них выбило окна.
"Что поделаешь – тв**юки! Все отстроим и сделаем лучше! Главное берегите себя и своих близких!" – сказал людям Александр Старух.
Последствия прилета на Запорожье / Фото Александра Старуха
Следует заметить, что воздушная тревога в Запорожской области была ночью ориентировочно со 2 до 3 часа против 25 ноября. Кроме того, о новой опасности объявили ориентировочно в 7 утра 25 ноября.
Тогда Суспільне написало, что взрывы в Запорожье прогремели ориентировочно в 7:15 25 ноября. Уже в 7:43 в регионе раздался отбой воздушной тревоги.
Однако секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты снова ударили по гражданским объектам. В частности, попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района.
В самом Запорожье на данный момент прилеты не зафиксированы,
– уточнил Куртев.
Недавние атаки врагов
- 24 ноября оккупанты нанесли уже седьмой массированный удар по территории Украины. На этот раз трагические последствия в Киевской области.
- В частности, там погибли 7 человек, еще 35 – ранены. К сожалению, пострадали шесть детей. Самой маленькой девочке всего 5 лет.
- Российские захватчики атаковали Запорожскую область 23 ноября. Тогда россияне ударили в родильное отделение, где находились роженица с младенцем и врач.
- К сожалению, ребенок, рожденный два дня перед атакой, погиб . Мать и врача извлекли из-под завалов живыми.
Заметьте Цинизма границ нет: минобороны России отчиталось за убийство младенца в Вольнянске
Смотрите также – оккупанты мощно ударили по Запорожье: видео