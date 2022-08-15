Шольц снова выступил против запрета выдачи туристических виз россиянам

Немецкий канцлер Олаф Шольц не поддерживает запрет выдавать россиянам туристические визы в страны Европейского Союза. Шольц предупредил о создании препятствий для россиян, которые не поддерживают действующий режим и стремятся убежать.

Шольц сказал, что важно не усложнять жизнь оппонентам кремля

Об этом канцлер Германии сказал после встречи с лидерами стран Северной Европы в Осло. Шольц заявил, что место для дебатов на европейском уровне по запрету выдачи виз российским туристам есть.

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Но в то же время, по его словам, важно не усложнять жизнь оппонентам кремля, которые бегут из россии.

Для нас важно то, что мы понимаем, что многие убегают из россии, потому что они не согласны с российским режимом.

– отметил лидер Германии.

Он добавил, что все принимаемые ЕС решения "не должны усложнять выезд из страны, отмежевание от руководства и диктатуры в россии".

Украина и некоторые представители ЕС требуют запретить выдачу виз россиянам

В июле появилась информация, что Эстония готовит предложения для Евросоюза, чтобы прекратить выдачу виз россиянам. Но в Европейской комиссии заявили, что не могут принять решение о полном запрещении виз для граждан россии. Там объяснили, что такие меры могут принимать самостоятельно государства-члены ЕС.

Еще одной страной, активно добивающейся запрета выдачи виз для россиян, является Финляндия. Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне.

Она отмечала, что неправильно, что россияне могут жить нормальной жизнью и путешествовать по Европе, когда россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе.

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В августе президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам россии. По его словам, запрет на въезд заставит россиян изменить мнение относительно агрессии против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще раньше выступил против коллективной ответственности россиян. Он уверен, что это война путина, хотя поддержка российского диктатора в россии составляет более 80%.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Шольцу, подчеркнув, что это война всех россиян.

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