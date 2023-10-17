В Израиль приехал Олаф Шольц: какова цель визита
Источник:Tagesschau
Во вторник 17 октября Олаф Шольц посетил Ближний Восток. Это визит солидарности с Израилем.
Многие мировые лидеры посещают Ближний Восток, чтобы поддержать Израиль в борьбе против ХАМАС. Канцлер Германии Олаф Шольц также посетил Государство Израиль.
Смотрите также Я умоляю мир вернуть моего ребенка домой, – мама заложницы, кадры с которой обнародовал ХАМАС
Какова цель визита
Шольц должен провести ряд переговоров, в том числе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом этой ближневосточной страны Ицхаком Герцогом. Говорить будут о ситуации в целом и о том, как предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Еще он встретится с родственниками граждан Германии, захваченными в плен боевиками ХАМАС. Сейчас эти люди находятся в заложниках в Секторе Газа.
Вечером немецкий политик поедет в Египет. Что интересно, в Германии законодательно запретили поддерживать ХАМАС, а сам Шольц предостерег Иран и "Хезболлу" не вмешиваться в израильские события. Вовлечение этих игроков в боевые действия может полностью дестабилизировать регион и чревато опасностью большой войны.
Смотрите также Газа в руинах, связь едва теплится: СМИ показали масштабы ударов Израиля по Сектору Газа
Мир поддерживает Израиль
- Сейчас все сосредоточены на предстоящем визите Джо Байдена в эту страну. Считается, что пока Байден будет в Израиле, ЦАХАЛ не приступит к наземной операции против террористов ХАМАС.
- Впрочем, пока сохраняется интрига, действительно ли это будет наземная операция, или что-то другое. Армия обороны Израиля загадочно говорит, что это будут следующие этапы войны, но не раскрывает деталей.
- Глава Кремля Владимир Путин говорил с Нетаньяху. Это произошло впервые с начала войны. Путин выразил соболезнования родственникам погибших израильтян и цинично заявил, что осуждает жертвы среди гражданских в Секторе Газа – так, будто это не его армия каждый день и каждую ночь обстреливает украинские города и села.