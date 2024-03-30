"Мир без свободы означает угнетение": Шольц в своей речи призвал к поддержке Украины

По случаю пасхальных праздников канцлер Германии Олаф Шольц произнес речь. В ней политик в очередной раз подчеркнул важность поддержки Украины в войне с Россией.

Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины необходима также для безопасности самой Германии. По словам канцлера, сейчас Украина борется за справедливый мир.

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Мир без свободы означает угнетение. Не может быть мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир – до тех пор, пока это необходимо,

– сказал Шольц.

По его словам, в течение многих десятилетий мир в Европе основывался принципе того, что границы нельзя перемещать силой. Однако Россия и Владимир Путин нарушили этот принцип.

Шольц убежден, что помощь Украине означает инвестиции в свою собственную безопасность и сохранение страны целостной.

Нас объединяет убеждение, что закон должен преобладать над насилием,

– подытожил он.

В то же время Шольц отказывается передавать Украине ракеты Taurus