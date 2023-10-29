Украинские или российские спецслужбы: кто покушался на Царева

На предателя Олега Царева могли совершить покушение 27 октября. В Украине его подозревают в государственной измене, а раньше его даже заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Все российские пропагандисты испугались еще тогда, когда взорвали коллаборанта Владлена Татарского. Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что россияне должны осознавать, что совершая преступления, рано или поздно им придется отвечать.

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Кто мог заказать Олега Царева

Россияне будут нести наказание за то, что сделали. Ольга Курносова отметила, что в лучшем случае они попадут на скамью подсудимых Гаагского трибунала, а в худшем случае – их застрелят или убьют.

Все коллаборанты и пропагандисты должны понимать, что они преступники, потому вынуждены будут отвечать. Все остальное зависит от того, насколько гуманной будет Фемида,

– добавила российская оппозиционерка.

В Европе смертная казнь запрещена, поэтому преступников могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Следовательно, самостоятельно показаться суду было бы для них самым выгодным решением.

Курносова предположила, кто мог совершить покушение на Царева: смотрите видео

Российские преступники не могут спрятаться нигде, а вокруг них уже формируется группа людей, готовых сдать их. Покушение на Царева только подтверждает, что можно добраться до кого угодно. Относительно того, кто стоит за покушением, Курносова сказала об украинской стороне.

Я все-таки думаю на украинские спецслужбы, мне кажется, что они очень хорошо работают,

– подчеркнула аналитик.

Если цивилизованный мир не заставит Россию отвечать за свои преступления, то каждый другой Царев будет думать, если он сильнее соседа, то может легко захватить часть его земли.

"Европейский Союз создали для того, чтобы была возможность пересекать границу, ездить куда-то. Это и есть тот способ, которым можно побороть разные территориальные претензии. Но Путин все это растоптал и создал то, что есть сейчас", – подытожила российская оппозиционерка.

Покушение на Олега Царева: что известно