На войне в Украине погиб пропагандист Клоков: оккупант неудачно "погулял" на Антоновском мосту
Источник:Денис Казанский
В Украине погиб российский пропагандист Олег Клоков. Бывший работник канала Russia Today встретился с "Хлопком" в Херсоне.
В пропагандистских телеграм-каналах появилась информация о том, что Клоков якобы погиб в результате "хлопка" на Антоновском мосту. Предыдущий раз "Хлопок" гулял на Антоновском мосту поздно вечером 20 октября.
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Пропагандист умер 21 октября
В России утверждают, что Клоков якобы погиб в результате ракетного удара с РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту. Удар был нанесен в ночь на 21 октября.
Украинский журналист Денис Казанский также сообщил о гибели Клокова. По словам журналиста, российский пропагандист погиб в результате удара по российской переправе в Херсоне.
Казанский отметил, что Клоков – бывший сотрудник Первого канала и RT. На оккупированную территорию Украины пропагандист вроде бы прибыл "развивать телеканал Таврия".
Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне распространение пропаганды.
Пропагандисты информируют, что Клоков работал на канале Таврия всего две недели. Также среди пострадавших в результате "хлопка" в Херсоне якобы много пропагандистов. Сообщается о 4 погибших и 13 раненых.
Клоков был одним из топ-пропагандистов России
Управление стратегических коммуникаций ВСУ информирует, что Клоков был одним из топ-пропагандистов России и кадровым работником российских спецслужб. Отмечается, что пропагандист "не светился в кадре", а организовывал определенные процессы.
Сообщается, что Клоков учился в Харьковском авиационном училище, который не окончил и перевелся в Россию. Впоследствии он учился в Москве в Военном университете. Также освещал в России "Помаранчеву революцію" в Украине. В Киеве он работал по поддельным документам.
Как говорится в сообщении, Клоков прошел две Чеченские войны в спецназе. В Херсоне его появление связывают с приказом военного руководства.
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Какая ситуация в Херсонской области
- Оккупанты, похоже, готовятся к бегству из Херсонской области из-за наступления ВСУ. Об этом может свидетельствовать заявление командующего вторжением России Сергея Суровикина, который сказал, что в отношении Херсона возможны "непростые решения".
- В разведке Минобороны Британии считают, что заявление Суровикина свидетельствует о том, что Россия серьезно рассматривает масштабный отвод своих сил. Кроме того, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию с правого берега оккупированной Херсонской области.
- Также следует обратить внимание на то, что Россия перебрасывает технику с правого берега Херсона. Оккупанты отступают к Новой Каховке.
- В отчаянии оккупанты угрожают взорвать Каховскую ГЭС, готовя информационную почву для отступления из Херсонской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали ГЭС.
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