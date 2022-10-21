На войне в Украине погиб пропагандист Клоков: оккупант неудачно "погулял" на Антоновском мосту

В Украине погиб российский пропагандист Олег Клоков. Бывший работник канала Russia Today встретился с "Хлопком" в Херсоне.

В пропагандистских телеграм-каналах появилась информация о том, что Клоков якобы погиб в результате "хлопка" на Антоновском мосту. Предыдущий раз "Хлопок" гулял на Антоновском мосту поздно вечером 20 октября.

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Пропагандист умер 21 октября

В России утверждают, что Клоков якобы погиб в результате ракетного удара с РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту. Удар был нанесен в ночь на 21 октября.

Украинский журналист Денис Казанский также сообщил о гибели Клокова. По словам журналиста, российский пропагандист погиб в результате удара по российской переправе в Херсоне.

Казанский отметил, что Клоков – бывший сотрудник Первого канала и RT. На оккупированную территорию Украины пропагандист вроде бы прибыл "развивать телеканал Таврия".

Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне распространение пропаганды.

Пропагандисты информируют, что Клоков работал на канале Таврия всего две недели. Также среди пострадавших в результате "хлопка" в Херсоне якобы много пропагандистов. Сообщается о 4 погибших и 13 раненых.

Клоков был одним из топ-пропагандистов России

Управление стратегических коммуникаций ВСУ информирует, что Клоков был одним из топ-пропагандистов России и кадровым работником российских спецслужб. Отмечается, что пропагандист "не светился в кадре", а организовывал определенные процессы.

Сообщается, что Клоков учился в Харьковском авиационном училище, который не окончил и перевелся в Россию. Впоследствии он учился в Москве в Военном университете. Также освещал в России "Помаранчеву революцію" в Украине. В Киеве он работал по поддельным документам.

Как говорится в сообщении, Клоков прошел две Чеченские войны в спецназе. В Херсоне его появление связывают с приказом военного руководства.

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