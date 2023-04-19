"Был душой подразделения": на фронте погиб заместитель командира 72 ОМБр Олег Койляк

На фронте 17 апреля погиб заместитель командира взвода из 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, пулеметчик Олег Койляк. Его жизнь оборвалась возле Угледара.

Олег был душой подразделения, верным напарником и другом и навсегда Героем Украины. У защитника остались родители, жена и дети.

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Что известно о погибшем воине

Олег Койляк погиб 17 апреля во время выполнения боевого задания вблизи Угледара.

Отважный воин, смелый, опытный, кто первым заходил и последним выходил из задания. Олег был душой нашего подразделения, моим верным напарником и другом и навсегда Героем Украины. Боль, которую не описать словами. Непоправимая потеря для Украины. Он был достойным сыном своей страны,

– рассказал командир пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак.

По его словам, на Олега всегда можно было положиться как в работе, службе, так и в дружбе по жизни.

Кошак выразил искренние соболезнования родителям, жене, детям и родным погибшего Героя.

"Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Пусть доброе и светлое воспоминание об Олеге станет сильнее смерти и останется в памяти родных, собратьев, коллег – всех, кто знал его, любил и чтил", – добавил Кишак.



Олег Койляк погиб 17 апреля / фото Назарий Кишак

Болезненные потери Украины

На войне погиб Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

В боях за Украину погиб белорусский доброволец-мусульманин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Боец был смертельно ранен на Бахмутском направлении.

Также на фронте погиб выпускник Кременецкой академии имени Тараса Шевченко Александр Николаевич Коблюк. Ему было всего 22 года.

выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.