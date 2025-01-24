На фронте погиб экс-депутат Львовского облсовета Олег Кузенко

На фронте погиб депутат Львовского облсовета VI созыва Олег Кузенко. Он считался без вести пропавшим с марта 2022 года, однако только сейчас подтвердили, что старший солдат погиб под Попасной на Луганщине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Львовский облсовет. В заметке говорится, что Олег Кузенко был депутатом от партии "Свобода" в 2010–2014 годах и оставался активным общественным и политическим деятелем.

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Война унесла жизнь депутата Львовского облсовета

Старший солдат Олег Кузенко считался пропавшим без вести с марта 2022 года.

К Небесному Легиону отошел Герой Кузенко Олег Васильевич, 1967 года рождения. Старший механик-водитель механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона воинской части А0998,

– отметили в ВО "Свобода".

Председатель Новороздольской общины Ярина Яценко уточнила, что 55-летний Олег Кузенко погиб 26 марта 2022 года под Попасной на Луганщине.

Ор** вернули его останки во время репатриации (обмена телами погибших). Поэтому почти через три года будем встречать Героя в Новом Роздоле. Активный гражданин, патриот, депутат Львовского областного совета VI созыва. От имени всей общины приношу соболезнования родным и близким погибшего,

– написала Ярина Яценко.

К слову, на фронте 16 января погиб крымскотатарский воин Длявер. У него остались жена и трое детей.