Что не успел сделать: как вдова десантного командира ВСУ воплощает мечту своего мужа

В Прикарпатье вдова погибшего военного хочет воплотить в жизнь его желание. Женщина пытается реализовать то, что не успел сделать боец ВСУ, погибший на Донетчине.

Олег Перегуда начал защищать Украину ещё до полномасштабного российского вторжения. Он сначала принял участие в Майдане, а затем в 2014 году стал добровольцем и успел повоевать 2 года. После событий 24 февраля 2022 года командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады снова встал на защиту родины. Но в том же году он погиб во время боя на Донбассе, передает 24 канал.

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Как война повлияла на бойца ВСУ

Василина Перегуда не узнала своего мужа, когда тот вернулся из АТО. Он прошел Курдюмовку, Крымскую, Попасную, Камышеватую. Пережитый ад войны сильно на него повлиял. По словам Василины, Олег не мог забыть происходящее на фронте и чувствовал себя подавленным. Также ему было очень тяжело привыкнуть к гражданской жизни. Помогло общение с психологами и другими военными, проводившееся в союзе ветеранов.

Какое желание было у десантного командира

После полученного травматического опыта Олег захотел создать собственный реабилитационный центр для военных. Он должен был помогать нашим защитникам адаптироваться к проблемам в гражданской жизни. Воин нашел заброшенную водонасосную станцию, находящуюся под Калушем. На ее месте он решил построить специальный центр и назвать его 4.5.0.

Все военные знают, что это значит. Он рассказывал, когда в рации слышишь "4.5.0", то понимаешь, что все хорошо, все спокойно,

– объяснила вдова.

Как мечту военного воплощают после его гибели

Василина получила в долгосрочную аренду ту территорию, которая понравилась его мужу, и начала воплощать его мечту. Друзья и родные Олега тоже поддержали эту идею. В настоящее время идут связанные с проектно-сметной документацией процессы. Запланировано создание бассейна, массажных комнат, помещений для психотерапии, зала со специальными тренажерами, спортплощадки, пасеки, теплиц.

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