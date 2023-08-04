"Устал, заболел и лег отдохнуть": сеть остроумно реагирует на подбитый "Оленегорский горняк"

В ночь на 4 августа Новороссийск атаковали морские дроны. Российское минобороны заявило, что якобы "отбило все атаки", однако большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждение.

Это событие изрядно всколыхнуло сеть. Как реагируют на тонущий корабль, – сообщает 24 Канал.

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Отразил атаку бортом

Российское минобороны к утру 4 августа быстро начало оправдываться, что все атаки были отбиты в Новороссийске. Хотя пропагандистские СМИ не спешили освещать атаку морскими дронами, некоторые телеграм-каналы начали публиковать фотографии и видео с места событий. На одном из видео "Оленегорский горняк" начали буксировать.

Впоследствии в сети опубликовали кадры, на которых видно, что корабль наклонился на бок. Как оказалось – судно получило значительные повреждения.

Это событие вызвало яркую реакцию в сети. Украинцев нашли повод для создания новых шуток, и соцсети буквально "взорвались" точными высказываниями. Украинцы шутили по поводу комментариев российского минобороны об "отражении атаки", об "усталости кораблика" и "демилитаризации".

Самые яркие реакции в сети – больше в галерее

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук также точно прокомментировал повреждение "Оленегорского горняка".

Я не знаю, существуют ли в аду телеграм-каналы, доходит ли информация до загробного мира из нашего, но есть информация, что экипаж крейсера "Москва" уже выстроился на борту и ждет для встречи экипаж корабля "Оленегорский горняк",

– сказал Братчук.

Вдобавок он прикрепил видео, описывающее ситуацию с повреждением большого десантного корабля.

Атака на "Оленегорский горняк": что известно