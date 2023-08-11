"Антиквариат под санкциями": удастся ли россиянам восстановить свой "Оленегорский горняк"

В сети обнародовали фото повреждений российского десантного корабля "Оленегорский горняк" после атаки морским дроном. Но достать оригинальные запчасти на этот корабль будет очень сложно.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, отметив, что это судно построили в Польше. К слову, этот российский корабль подбили 4 августа.

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"Все запчасти оригинальные, а в основном это узлы внутренние, их сложно будет достать россиянам. Начиная от двигателей, заканчивая разными вспомогательными агрегатами, электрическим оборудованием и тому подобное. Антиквариат еще и под санкциями, ведь Польша им этого не поставит", – рассказал Рыженко.

Этому кораблю уже 47 лет – он фактически вдвое себя пережил, потому что нормальный срок эксплуатации такого судна всего 25 лет.

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Очень дорого и нецелесообразно

В корабле есть пробоина, размера которой фактически два на три метра. Однако больше всего корабль поврежден именно внутри.

Для корабля очень плохо, что он принял очень много соленой воды. Когда она попадает на кабель-трассы, если не убрать воду, они могут при эксплуатации привести к пожару,

– подчеркнул капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины.

Поэтому их, вероятно, придется тоже менять. А для этого нужно разбирать корабль внутри. Возможно, россияне и постараются что-то сделать с судном, чтобы кому-то что-то "доказать", однако это будет стоить очень дорого.

"Теоретически, это возможно, но это очень тяжело им будет и очень дорого. Что касается вложения средств и получения потом какого-то результата – это нецелесообразно", – добавил Андрей Рыженко.

Атака на "Оленегорский горняк": коротко