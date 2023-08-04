База в Новороссийске больше не глубокий тыл: атака надводных дронов показала слабости врага

Повреждение большого десантного корабля "Оленегорский горняк" свидетельствует о том, что Украина активизировала использование надводных дронов для поражения военных объектов врага. Очевидно, у россиян нет эффективных средств защиты от такого оружия.

Об этом 24 Каналу сказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. Атаки наших надводных дронов на корабли оккупантов показали, что российские средства противодействия такому вооружению не являются эффективными.

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"Как видим из отдельных фрагментов видео, россияне пытались уничтожить дроны не только из штатных крупнокалиберных пулеметов, которые для этого предназначены и установлены на палубе. Личный состав стрелял из ружей "Калашников", но бесполезно: большой десантный корабль теперь может называться "большим дырявым кораблем", – прокомментировал эксперт по безопасности.

Новороссийск не такой уж недостижимый для украинских дронов: смотрите видео

Российские системы наведения и отслеживания соответствующих целей неэффективны, и их суда остаются уязвимыми к нашим ударам.

Новороссийск превратится в линию фронта

Учитывая успехи использования Украиной ударных дронов не только в западных водах Черного моря, но и в районе Крымского моста, наша попытка достать оккупантов в их "глубоком Черноморском тылу" была лишь вопросом времени.

Мы дали им понять, что база в Новороссийске – далеко не глубокий тыл, постепенно эта точка тоже будет превращаться в линию фронта, ведь для нас там целей вполне достаточно. В частности, на той же базе в Новороссийске находится много резервов Черноморского флота России,

– сказал Тарас Жовтенко.

Украина уничтожает врага