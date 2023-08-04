Про це 24 Каналу сказав експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Атаки наших надводних дронів на кораблі ворога показали, що російські засоби протидії такому озброєнню не є ефективними.

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"Як бачимо з окремих фрагментів відео, росіяни намагались знищити дрони не лише зі штатних великокаліберних кулеметів, які для цього призначені й встановлені на палубі. Особовий склад стріляв з рушниць "Калашніков", але марно: великий десантний корабель тепер може називатись "великим дірявим кораблем", – прокоментував безпековий експерт.

Новоросійськ не такий вже й недосяжний для українських дронів: дивіться відео

Російські системи наведення та відстеження відповідних цілей неефективні, і їхні судна лишаються вразливими до наших ударів.

Новоросійськ перетвориться на лінію фронту

Враховуючи успіхи використання Україною ударних дронів не лише у західних водах Чорного моря, але й у районі Кримського мосту, наша спроба дістати окупантів у їхньому "глибокому Чорноморському тилу" була лише питанням часу.

Ми дали їм зрозуміти, що база в Новоросійську – далеко не глибокий тил, поступово ця точка теж буде перетворюватись на лінію фронту, адже для нас там цілей цілком достатньо. Зокрема, на тій самій базі в Новоросійську знаходиться багато резервів Чорноморського флоту Росії,

– мовив Тарас Жовтенко.

Україна знищує ворога