Про це 24 Каналу сказав експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Атаки наших надводних дронів на кораблі ворога показали, що російські засоби протидії такому озброєнню не є ефективними.
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"Як бачимо з окремих фрагментів відео, росіяни намагались знищити дрони не лише зі штатних великокаліберних кулеметів, які для цього призначені й встановлені на палубі. Особовий склад стріляв з рушниць "Калашніков", але марно: великий десантний корабель тепер може називатись "великим дірявим кораблем", – прокоментував безпековий експерт.
Новоросійськ не такий вже й недосяжний для українських дронів: дивіться відео
Російські системи наведення та відстеження відповідних цілей неефективні, і їхні судна лишаються вразливими до наших ударів.
Новоросійськ перетвориться на лінію фронту
Враховуючи успіхи використання Україною ударних дронів не лише у західних водах Чорного моря, але й у районі Кримського мосту, наша спроба дістати окупантів у їхньому "глибокому Чорноморському тилу" була лише питанням часу.
Ми дали їм зрозуміти, що база в Новоросійську – далеко не глибокий тил, поступово ця точка теж буде перетворюватись на лінію фронту, адже для нас там цілей цілком достатньо. Зокрема, на тій самій базі в Новоросійську знаходиться багато резервів Чорноморського флоту Росії,
– мовив Тарас Жовтенко.
Україна знищує ворога
- Вночі 4 серпня СБУ та ВМС провели спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок якої великий десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав пошкоджень. Ймовірно, під удар потрапив також катер П-349 "Суворовец", однак наразі про нього немає ніякої інформації.
- У мережі з'явилися фото та відео підбитого "Оленегорського горняка", з яких видно, що корабель хилиться набік.
- 4 серпня Україна повідомила про знищення 640 росіян протягом попередньої доби. Загалом, за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила серед особового складу 248 490 осіб.