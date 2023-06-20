Выкладывают последнюю карту: какова цель вояжа Скабеевой белорусскими лесами

Российская пропагандистка Ольга Скабеева приехала в Беларусь и взяла интервью у белорусского диктатора. И все это напоминает спектакль, который строят вокруг размещения ядерного оружия в Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Об этом 24 Каналу заявил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка. Он отметил, что так диктаторы попытаются запугать Запад и разделить западные страны в поддержке Украины.

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"Цель – поднять ставки, положить последнюю карту на стол – карту ядерного оружия. Чтобы в западных государствах, во Франции, Испании, Соединенных Штатах и Канаде общества давили на свои правительства, чтобы остановить поддержку Украины", – подчеркнул Вячорка.

И не этот шантаж нельзя вестись. Шантажисты должны получить санкции, а не уступки. Поэтому очень важно четко реагировать еще с большим давлением на режим Лукашенко и Путина, еще большей поддержкой для Украины.

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Картинка напоказ

Интервью Скабеевой с самопровозглашенным президентом Беларуси сделали специально в антураже среди военных автомобилей, в лесу, чтобы показать, насколько белорусский диктатор "милитаризован". Мол, готов на серьезные шаги – запуск ракет. Все, чтобы больше запугать мир и еще больше давить на Украину.

Сам Лукашенко ведет себя как такой "Mad Men". Из книг Макиавелли мы знаем, когда твой противник ведет себя нелогично, нерационально, ты не знаешь, чего от него можно ожидать. Это тоже такой элемент непредсказуемости для другой стороны,

– отметил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Будет ли это ядерное оружие использовано – никто не знает. Впрочем, убежден Франак Вячорка, этого исключать нельзя.

"Когда сейчас они разыгрывают этот спектакль и так серьезно говорят о запуске ядерного оружия, то еще им остается на самом деле его применить", – предположил советник лидера оппозиции Беларуси.

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